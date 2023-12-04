https://ria.ru/20231204/katera-1913523352.html
Катера "Афалина" и "Касатка-2М" будут строить с российской энергоустановкой
Катера "Афалина" и "Касатка-2М" будут строить с российской энергоустановкой - РИА Новости, 04.12.2023
Катера "Афалина" и "Касатка-2М" будут строить с российской энергоустановкой
Катера "Афалина" и "Касатка-2М" с 2024 года будут строиться с российскими двигателями и движителями, их опытное производство уже началось, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T03:05
2023-12-04T03:05
2023-12-04T03:05
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Катера "Афалина" и "Касатка-2М" с 2024 года будут строиться с российскими двигателями и движителями, их опытное производство уже началось, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга-производителя KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко. Ранее холдинг поставлял данные катера силовым структурам России с импортной энергетической установкой. В частности, МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500, шесть катеров типа "Афалина" получила в этом году Росгвардия. "Началось производство двух видов движителей: один под дизельный двигатель и второй под бензиновый двигатель. Оба для глиссирующих катеров: "Афалина" и "Касатка-2М", а также легких маленьких катеров размеров 5-5,5 метра", - сказал Даниленко. Он отметил, что разработка новых движителей началась год назад. "Год назад мы начали, и сейчас мы к этому пришли, за год у нас есть результат, то есть первые опытные образцы. Маленькие даже уже запущены в серийное производство. С 2024 года все выпускаемые нами катера будут идти уже с нашими водометами", - сказал глава холдинга. Кроме того, отметил Даниленко, движитель планируется выпускать вместе с дизельным двигателем, который уже стоит на стенде. "То есть на "Афалину", например, будем ставить оба. Пропульсивная установка будет вся наша – двигатель и движитель", - рассказал он.
https://ria.ru/20230911/katera-1895436469.html
https://ria.ru/20231127/kmz-1912036037.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Катера "Афалина" и "Касатка-2М" будут строить с российской энергоустановкой
KMZ: "Афалину" и "Касатку" с 2024 года начнут строить с российскими двигателями
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Катера "Афалина" и "Касатка-2М" с 2024 года будут строиться с российскими двигателями и движителями, их опытное производство уже началось, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга-производителя KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.
Ранее холдинг поставлял данные катера силовым структурам России
с импортной энергетической установкой. В частности, МЧС
получило 42 патрульных катера ПК-500, шесть катеров типа "Афалина" получила в этом году Росгвардия
.
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"Началось производство двух видов движителей: один под дизельный двигатель и второй под бензиновый двигатель. Оба для глиссирующих катеров: "Афалина" и "Касатка-2М", а также легких маленьких катеров размеров 5-5,5 метра", - сказал Даниленко.
Он отметил, что разработка новых движителей началась год назад. "Год назад мы начали, и сейчас мы к этому пришли, за год у нас есть результат, то есть первые опытные образцы. Маленькие даже уже запущены в серийное производство. С 2024 года все выпускаемые нами катера будут идти уже с нашими водометами", - сказал глава холдинга.
Кроме того, отметил Даниленко, движитель планируется выпускать вместе с дизельным двигателем, который уже стоит на стенде. "То есть на "Афалину", например, будем ставить оба. Пропульсивная установка будет вся наша – двигатель и движитель", - рассказал он.
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