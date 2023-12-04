Испания начала расследование утечки своих секретов в США
Испания начала расследование против агентов разведки из-за утечки секретов в США
Сотрудник полиции в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 4 дек - РИА Новости. Суд Мадрида проводит расследование в отношении нескольких агентов Национального разведывательного центра (CNI) из-за предполагаемой утечки конфиденциальной информации в Соединенные Штаты, передает газета El Confidencial со ссылкой источники, близкие к делу, которое расследуют в обстановке строжайшей секретности.
По информации издания, сотрудники разведывательной службы находятся под следствием за разглашение секретной информации. Однако их действия также могут быть расценены как государственная измена в случае шпионажа в пользу иностранного государства, что карается от шести до 12 лет лишения свободы.
Инцидент вызвал возмущение в министерстве обороны - ведомстве, от которого зависит CNI, и в правительстве в целом. Мадрид считает, что такая союзная Испании страна, как США, могла просто запросить информацию по официальным каналам вместо того, чтобы связываться с несколькими сотрудниками, пишет газета.
В 2007 году бывший агент службы Роберто Флорес был задержан за якобы продажу России информации о внутренней работе CNI и раскрытие секретных данных о десятке оперативников, как испанских, так и иностранных. В феврале 2010 года Флорес был приговорен провинциальным судом Мадрида к 12 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа, хотя позже Верховный суд сократил срок заключения до девяти лет.