https://ria.ru/20231204/ispaniya-1913690509.html

Испания начала расследование утечки своих секретов в США

Испания начала расследование утечки своих секретов в США - РИА Новости, 04.12.2023

Испания начала расследование утечки своих секретов в США

Суд Мадрида проводит расследование в отношении нескольких агентов Национального разведывательного центра (CNI) из-за предполагаемой утечки конфиденциальной... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:05

2023-12-04T17:05

2023-12-04T17:06

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МАДРИД, 4 дек - РИА Новости. Суд Мадрида проводит расследование в отношении нескольких агентов Национального разведывательного центра (CNI) из-за предполагаемой утечки конфиденциальной информации в Соединенные Штаты, передает газета El Confidencial со ссылкой источники, близкие к делу, которое расследуют в обстановке строжайшей секретности. По информации издания, сотрудники разведывательной службы находятся под следствием за разглашение секретной информации. Однако их действия также могут быть расценены как государственная измена в случае шпионажа в пользу иностранного государства, что карается от шести до 12 лет лишения свободы. Инцидент вызвал возмущение в министерстве обороны - ведомстве, от которого зависит CNI, и в правительстве в целом. Мадрид считает, что такая союзная Испании страна, как США, могла просто запросить информацию по официальным каналам вместо того, чтобы связываться с несколькими сотрудниками, пишет газета. В 2007 году бывший агент службы Роберто Флорес был задержан за якобы продажу России информации о внутренней работе CNI и раскрытие секретных данных о десятке оперативников, как испанских, так и иностранных. В феврале 2010 года Флорес был приговорен провинциальным судом Мадрида к 12 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа, хотя позже Верховный суд сократил срок заключения до девяти лет.

https://ria.ru/20210727/bespilotniki-1743173228.html

https://ria.ru/20230717/dannye-1884693687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мадрид, испания, сша