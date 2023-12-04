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Испания начала расследование утечки своих секретов в США - РИА Новости, 04.12.2023
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17:05 04.12.2023 (обновлено: 17:06 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/ispaniya-1913690509.html
Испания начала расследование утечки своих секретов в США
Испания начала расследование утечки своих секретов в США - РИА Новости, 04.12.2023
Испания начала расследование утечки своих секретов в США
Суд Мадрида проводит расследование в отношении нескольких агентов Национального разведывательного центра (CNI) из-за предполагаемой утечки конфиденциальной... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:05
2023-12-04T17:06
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МАДРИД, 4 дек - РИА Новости. Суд Мадрида проводит расследование в отношении нескольких агентов Национального разведывательного центра (CNI) из-за предполагаемой утечки конфиденциальной информации в Соединенные Штаты, передает газета El Confidencial со ссылкой источники, близкие к делу, которое расследуют в обстановке строжайшей секретности. По информации издания, сотрудники разведывательной службы находятся под следствием за разглашение секретной информации. Однако их действия также могут быть расценены как государственная измена в случае шпионажа в пользу иностранного государства, что карается от шести до 12 лет лишения свободы. Инцидент вызвал возмущение в министерстве обороны - ведомстве, от которого зависит CNI, и в правительстве в целом. Мадрид считает, что такая союзная Испании страна, как США, могла просто запросить информацию по официальным каналам вместо того, чтобы связываться с несколькими сотрудниками, пишет газета. В 2007 году бывший агент службы Роберто Флорес был задержан за якобы продажу России информации о внутренней работе CNI и раскрытие секретных данных о десятке оперативников, как испанских, так и иностранных. В феврале 2010 года Флорес был приговорен провинциальным судом Мадрида к 12 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа, хотя позже Верховный суд сократил срок заключения до девяти лет.
https://ria.ru/20210727/bespilotniki-1743173228.html
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в мире, мадрид, испания, сша
В мире, Мадрид, Испания, США
Испания начала расследование утечки своих секретов в США

Испания начала расследование против агентов разведки из-за утечки секретов в США

© РИА Новости / Джорди Бойшареу | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в Испании
Сотрудник полиции в Испании - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Сотрудник полиции в Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 4 дек - РИА Новости. Суд Мадрида проводит расследование в отношении нескольких агентов Национального разведывательного центра (CNI) из-за предполагаемой утечки конфиденциальной информации в Соединенные Штаты, передает газета El Confidencial со ссылкой источники, близкие к делу, которое расследуют в обстановке строжайшей секретности.
По информации издания, сотрудники разведывательной службы находятся под следствием за разглашение секретной информации. Однако их действия также могут быть расценены как государственная измена в случае шпионажа в пользу иностранного государства, что карается от шести до 12 лет лишения свободы.
суд - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Экс-аналитика ВВС США осудили за утечку данных о беспилотниках
27 июля 2021, 20:31
Инцидент вызвал возмущение в министерстве обороны - ведомстве, от которого зависит CNI, и в правительстве в целом. Мадрид считает, что такая союзная Испании страна, как США, могла просто запросить информацию по официальным каналам вместо того, чтобы связываться с несколькими сотрудниками, пишет газета.
В 2007 году бывший агент службы Роберто Флорес был задержан за якобы продажу России информации о внутренней работе CNI и раскрытие секретных данных о десятке оперативников, как испанских, так и иностранных. В феврале 2010 года Флорес был приговорен провинциальным судом Мадрида к 12 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа, хотя позже Верховный суд сократил срок заключения до девяти лет.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Данные сотрудников спецслужб США и Германии попали в интернет, пишут СМИ
17 июля, 16:29
 
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