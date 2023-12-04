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В Москве на БКЛ поезда ходят с увеличенным интервалом
В Москве на БКЛ поезда ходят с увеличенным интервалом - РИА Новости, 04.12.2023
В Москве на БКЛ поезда ходят с увеличенным интервалом
Интервалы движения поездов временно увеличены на Большой кольцевой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:56
2023-12-04T23:56
2023-12-04T23:57
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Интервалы движения поездов временно увеличены на Большой кольцевой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении. Позднее в ведомстве заявили, что на участке от "Электрозаводской" до "Петровского парка" временно не ездят поезда.
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москва
В Москве на БКЛ поезда ходят с увеличенным интервалом
В Москве на БКЛ увеличен интервал движения поездов из-за человека на пути