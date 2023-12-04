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В Минобороны Израиля заявили, что продолжат пропускать гумпомощь в Газу
В Минобороны Израиля заявили, что продолжат пропускать гумпомощь в Газу - РИА Новости, 04.12.2023
В Минобороны Израиля заявили, что продолжат пропускать гумпомощь в Газу
Израиль продолжит пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа, включая топливо, в тех количествах, которые поставлялись до начала режима прекращения огня,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:02
2023-12-04T17:02
2023-12-04T17:04
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек - РИА Новости. Израиль продолжит пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа, включая топливо, в тех количествах, которые поставлялись до начала режима прекращения огня, сообщил РИА Новости представитель офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны."Мы продолжаем пропускать гуманитарную помощь в соответствии с установленным механизмом и линией политического эшелона. Мы продолжим поддерживать то количество, которое было до паузы, включая топливо. Мы не сокращаем гуманитарную помощь, в которой нуждаются жители сектора Газа", - рассказал агентству руководитель отдела внешних связей COGAT подполковник Йотам Шефер.По его словам, группа экспертов COGAT находится в секторе Газа для проведения регулярных оценок гуманитарной ситуации в соответствии с нуждами жителей. Шефер добавил, что представители COGAT поддерживают контакты с представителями международных гуманитарных организаций и частным сектором анклава, а также координируют передвижения сотрудников этих организаций.Режим прекращения огня, который был установлен в секторе Газа при посредничестве Катара, соблюдался Израилем и ХАМАС ровно неделю, начиная с утра 24 ноября. Утром 1 декабря срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.До режима прекращения огня Израиль ежедневно пропускал вплоть до 150 грузовиков с едой, водой и медикаментами на гуманитарные нужды жителей анклава.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, сектор газа, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире, Сектор Газа, ХАМАС
В Минобороны Израиля заявили, что продолжат пропускать гумпомощь в Газу
Минобороны Израиля: в Газу продолжат пропускать гумпомощь, включая топливо
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек - РИА Новости. Израиль продолжит пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа, включая топливо, в тех количествах, которые поставлялись до начала режима прекращения огня, сообщил РИА Новости представитель офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны.
"Мы продолжаем пропускать гуманитарную помощь в соответствии с установленным механизмом и линией политического эшелона. Мы продолжим поддерживать то количество, которое было до паузы, включая топливо. Мы не сокращаем гуманитарную помощь, в которой нуждаются жители сектора Газа", - рассказал агентству руководитель отдела внешних связей COGAT подполковник Йотам Шефер.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
По его словам, группа экспертов COGAT находится в секторе Газа для проведения регулярных оценок гуманитарной ситуации в соответствии с нуждами жителей. Шефер добавил, что представители COGAT поддерживают контакты с представителями международных гуманитарных организаций и частным сектором анклава, а также координируют передвижения сотрудников этих организаций.
Режим прекращения огня, который был установлен в секторе Газа при посредничестве Катара
, соблюдался Израилем и ХАМАС
ровно неделю, начиная с утра 24 ноября. Утром 1 декабря срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
До режима прекращения огня Израиль ежедневно пропускал вплоть до 150 грузовиков с едой, водой и медикаментами на гуманитарные нужды жителей анклава.