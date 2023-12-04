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Германия все забыла и ничему не научилась - РИА Новости, 04.12.2023
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08:00 04.12.2023 (обновлено: 10:42 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html
Германия все забыла и ничему не научилась
Германия все забыла и ничему не научилась - РИА Новости, 04.12.2023
Германия все забыла и ничему не научилась
Сегодня Владимир Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших в Россию послов, среди них будет и новый глава германской дипмиссии. В это время немецкое... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T08:00
2023-12-04T10:42
германия
россия
калининград
анналена бербок
владимир путин
йозеф геббельс
аналитика
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Сегодня Владимир Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших в Россию послов, среди них будет и новый глава германской дипмиссии. В это время немецкое внешнеполитическое ведомство и его глава, неутомимая Анналена Бербок, крутятся ужом на сковородке, чтобы продолжать нравиться Киеву и одновременно ущучивать нашу страну. После объявлений полугодовой давности, когда на территории ФРГ были закрыты наши консульства, наступил черед уже дипведомств федеральной республики, находящихся в России, с которых спустили флаги как раз накануне. Закрыто.Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны.История сколь стыдная, столь и странная — немцам последнее, что было нужно, так это осложнение отношений с нами. И хоть российские "прогрессисты" дули всем в уши, что якобы германские люди прошли дорогой покаяния и раскаяния, действительности это не вполне соответствовало. Текущая повестка это показала и показывает. Хотя без нас и наших жертв вряд ли нынешние поколения принимающих решения в принципе появились бы на свет.Ну хотя бы в этом уж немцы должны как минимум отдавать себе отчет, казалось бы.Но нет — строят тщательно и методично железный занавес со своей стороны. Точно следуя американским прописям и придумывая себе врага. Враг, вернее "русский агрессивный медведь", служит для немецкого политистеблишмента универсальной палочкой-выручалочкой. На нас можно было свалить инфляцию, нынешнюю рецессию, закрытие и перевод производств в другие страны, невозможность мыться ежедневно, включать отопление, когда холодно, и газ — когда требуется приготовить горячий ужин. А то ведь протерли перед сном влажной тряпкой телеса в особо нежных местах, схомячили бутерброд, и все, капут вечерней веселухе.Немецкий обыватель, при любых обстоятельствах говорящий власти Jawohl, а еще sehr gut, чтобы подчеркнуть собственную верноподданность, разумеется, не может не чувствовать приятную щекотку, особенно если закрывается консульство в Калининграде. Ну хоть с этой стороны показали русскому Ивану, что на самом деле про него думают гансы и фрицы.Екатеринбург, когда-то, во время Великой Отечественной — опорный край нашей державы, в том же ряду, что и Калининград. Это тот же незакрытый германский гештальт, незаживающая травма.Да, говорят себе гансы, фрицы, олафы и анналены — тогда они нас победили, но вот сейчас мы их железно занавесим, чугунно законопатим и заживем.Ровно две недели назад российский лидер на международном форуме в Петербурге отметил: "Мы не хотим ни с кем рвать отношения, но мы этого и не делаем. Мы же ничего не захлопываем — ни двери, ни форточки, ни окна. У нас нет какого-то конфликта с европейским обществом. У нас с европейскими элитами сложные времена".Тут следует сказать — даже в период жесточайшей битвы с гитлеризмом, с вермахтом, с миллионами, что были в CC, служили осведомителями гестапо, с теми миллионами, что писали доносы, мучили нас, сжигали и убивали, нигде и никогда русские не говорили, что сражаются с германским народом. Нашим врагом был нацизм, а не простые немцы.&quot;Что делают в вашем доме русские?&quot; — спрашивал пожилую берлинку рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс."Они поют, мой господин", — отвечала ему старуха.Сложные времена с немецкими элитами, которые не смогли смириться, что мы и их тоже спасли, и их тоже освободили, и им тоже помогли, не дав остановиться их промышленности во время нефтяного эмбарго полувековой давности, снабжая всегда необходимым — для немецкого народа — вовремя и в срок, согласно действующим договорам и соглашениям. Так думаем мы.Но сегодня, снимая флаги и опуская железный занавес, Германия говорит нам, что врагом своим считает не только российскую власть, но весь русский народ. И воюет именно с ним.Цель нынешней военной кампании не слишком ясна тем, кто войну объявил, но мишень определена четко.Это все мы.Поэтому, собственно, у германской политической элиты нигде не щемит и скребет, когда ее представители отправляют в зону СВО "Леопарды" с черными крестами на башнях, легко решают вопрос со снабжением снарядами, с амуницией, вообще со всей военной составляющей нынешнего геополитического кризиса. Это не поддержка Украины, это война с русскими.И как восемьдесят лет, так и сегодня немецкое оружие убивает русских людей, солдат и гражданских.Но мы по-прежнему не готовы считать немецкий народ своим врагом.Мы, русские, великодушные победители, заплатив за свободу от человеконенавистнической германской доктрины миллионами жизней, знаем, что желание реванша — постыдно, но если нас европейское хулиганье и вынуждает к ответу, мы спокойно скажем: "Можем повторить" — и уйдем заниматься своими делами.Пусть считают немецкие бухгалтеры, у нас — другая повестка дня, в которой ни Европе, ни Германии больше нет места.
https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html
https://ria.ru/20231202/politika-1913265089.html
https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
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Елена Караева
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Елена Караева
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германия, россия, калининград, анналена бербок, владимир путин, йозеф геббельс, аналитика
Германия, Россия, Калининград, Анналена Бербок, Владимир Путин, Йозеф Геббельс, Аналитика

Германия все забыла и ничему не научилась

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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Елена Караева
Елена Караева
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Сегодня Владимир Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших в Россию послов, среди них будет и новый глава германской дипмиссии. В это время немецкое внешнеполитическое ведомство и его глава, неутомимая Анналена Бербок, крутятся ужом на сковородке, чтобы продолжать нравиться Киеву и одновременно ущучивать нашу страну. После объявлений полугодовой давности, когда на территории ФРГ были закрыты наши консульства, наступил черед уже дипведомств федеральной республики, находящихся в России, с которых спустили флаги как раз накануне. Закрыто.
Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны.
Небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
У нас деньги есть, а вы держитесь
1 декабря, 08:00
История сколь стыдная, столь и странная — немцам последнее, что было нужно, так это осложнение отношений с нами. И хоть российские "прогрессисты" дули всем в уши, что якобы германские люди прошли дорогой покаяния и раскаяния, действительности это не вполне соответствовало. Текущая повестка это показала и показывает. Хотя без нас и наших жертв вряд ли нынешние поколения принимающих решения в принципе появились бы на свет.
Ну хотя бы в этом уж немцы должны как минимум отдавать себе отчет, казалось бы.
Но нет — строят тщательно и методично железный занавес со своей стороны. Точно следуя американским прописям и придумывая себе врага. Враг, вернее "русский агрессивный медведь", служит для немецкого политистеблишмента универсальной палочкой-выручалочкой. На нас можно было свалить инфляцию, нынешнюю рецессию, закрытие и перевод производств в другие страны, невозможность мыться ежедневно, включать отопление, когда холодно, и газ — когда требуется приготовить горячий ужин. А то ведь протерли перед сном влажной тряпкой телеса в особо нежных местах, схомячили бутерброд, и все, капут вечерней веселухе.
Немецкий обыватель, при любых обстоятельствах говорящий власти Jawohl, а еще sehr gut, чтобы подчеркнуть собственную верноподданность, разумеется, не может не чувствовать приятную щекотку, особенно если закрывается консульство в Калининграде. Ну хоть с этой стороны показали русскому Ивану, что на самом деле про него думают гансы и фрицы.
Екатеринбург, когда-то, во время Великой Отечественной — опорный край нашей державы, в том же ряду, что и Калининград. Это тот же незакрытый германский гештальт, незаживающая травма.
Да, говорят себе гансы, фрицы, олафы и анналены — тогда они нас победили, но вот сейчас мы их железно занавесим, чугунно законопатим и заживем.
Ровно две недели назад российский лидер на международном форуме в Петербурге отметил: "Мы не хотим ни с кем рвать отношения, но мы этого и не делаем. Мы же ничего не захлопываем — ни двери, ни форточки, ни окна. У нас нет какого-то конфликта с европейским обществом. У нас с европейскими элитами сложные времена".
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Европейцам здесь не место: Америка попробует вернуться к доктрине Монро
2 декабря, 08:00
Тут следует сказать — даже в период жесточайшей битвы с гитлеризмом, с вермахтом, с миллионами, что были в CC, служили осведомителями гестапо, с теми миллионами, что писали доносы, мучили нас, сжигали и убивали, нигде и никогда русские не говорили, что сражаются с германским народом. Нашим врагом был нацизм, а не простые немцы.
«

"Что делают в вашем доме русские?" — спрашивал пожилую берлинку рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс.

«
"Они поют, мой господин", — отвечала ему старуха.
Сложные времена с немецкими элитами, которые не смогли смириться, что мы и их тоже спасли, и их тоже освободили, и им тоже помогли, не дав остановиться их промышленности во время нефтяного эмбарго полувековой давности, снабжая всегда необходимым — для немецкого народа — вовремя и в срок, согласно действующим договорам и соглашениям. Так думаем мы.
Но сегодня, снимая флаги и опуская железный занавес, Германия говорит нам, что врагом своим считает не только российскую власть, но весь русский народ. И воюет именно с ним.
Цель нынешней военной кампании не слишком ясна тем, кто войну объявил, но мишень определена четко.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Штаты выжимают Европу досуха, а НАТО им помогает
27 ноября, 08:00
Это все мы.
Поэтому, собственно, у германской политической элиты нигде не щемит и скребет, когда ее представители отправляют в зону СВО "Леопарды" с черными крестами на башнях, легко решают вопрос со снабжением снарядами, с амуницией, вообще со всей военной составляющей нынешнего геополитического кризиса. Это не поддержка Украины, это война с русскими.
И как восемьдесят лет, так и сегодня немецкое оружие убивает русских людей, солдат и гражданских.
Но мы по-прежнему не готовы считать немецкий народ своим врагом.
Мы, русские, великодушные победители, заплатив за свободу от человеконенавистнической германской доктрины миллионами жизней, знаем, что желание реванша — постыдно, но если нас европейское хулиганье и вынуждает к ответу, мы спокойно скажем: "Можем повторить" — и уйдем заниматься своими делами.
Пусть считают немецкие бухгалтеры, у нас — другая повестка дня, в которой ни Европе, ни Германии больше нет места.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit
25 ноября, 08:00
 
ГерманияРоссияКалининградАнналена БербокВладимир ПутинЙозеф ГеббельсАналитика
 
 
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