https://ria.ru/20231204/fregat-1913731511.html
Путин отметил героизм личного состава фрегата "Адмирал Макаров"
Путин отметил героизм личного состава фрегата "Адмирал Макаров" - РИА Новости, 04.12.2023
Путин отметил героизм личного состава фрегата "Адмирал Макаров"
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав "Адмирала Макаров" с присвоением наименования гвардейский, отметив, что решительные действия... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:10
2023-12-04T19:10
2023-12-04T19:26
специальная военная операция на украине
владимир путин
адмирал макаров (фрегат)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787150466_0:141:3255:1972_1920x0_80_0_0_7594927f9b6d941625f005e07bc7242b.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав "Адмирала Макаров" с присвоением наименования гвардейский, отметив, что решительные действия моряков-гвардейцев в СВО стали образцом воинского долга.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее указ о присвоении фрегату "Адмирал Макаров" почетного наименования за героизм личного состава был размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением фрегату "Адмирал Макаров" почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава фрегата в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме президента РФ.Он с уверенностью отметил, что моряки-гвардейцы и впредь будут хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан РФ.Путин пожелал командованию и личному составу гвардейского фрегата "Адмирал Макаров" крепкого здоровья и успехов.
https://ria.ru/20231004/nagrada-1900516557.html
https://ria.ru/20230825/gvardeyskie-1892231586.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787150466_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_33ab83ac3f5875e910eaef58a5ecda15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, адмирал макаров (фрегат), россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Адмирал Макаров (фрегат), Россия
Путин отметил героизм личного состава фрегата "Адмирал Макаров"
Путин назвал действия моряков "Адмирала Макарова" образцом воинского долга
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав "Адмирала Макаров" с присвоением наименования
гвардейский, отметив, что решительные действия моряков-гвардейцев в СВО стали образцом воинского долга.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Пушилин наградил бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады
Ранее указ о присвоении фрегату "Адмирал Макаров" почетного наименования за героизм личного состава был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением фрегату "Адмирал Макаров" почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава фрегата в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме президента РФ.
Он с уверенностью отметил, что моряки-гвардейцы и впредь будут хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан РФ.
Путин пожелал командованию и личному составу гвардейского фрегата "Адмирал Макаров" крепкого здоровья и успехов.
Путин присвоил четырем бригадам и одному полку звание гвардейских