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Путин отметил героизм личного состава фрегата "Адмирал Макаров" - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:10 04.12.2023 (обновлено: 19:26 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/fregat-1913731511.html
Путин отметил героизм личного состава фрегата "Адмирал Макаров"
Путин отметил героизм личного состава фрегата "Адмирал Макаров" - РИА Новости, 04.12.2023
Путин отметил героизм личного состава фрегата "Адмирал Макаров"
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав "Адмирала Макаров" с присвоением наименования гвардейский, отметив, что решительные действия... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:10
2023-12-04T19:26
специальная военная операция на украине
владимир путин
адмирал макаров (фрегат)
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав "Адмирала Макаров" с присвоением наименования гвардейский, отметив, что решительные действия моряков-гвардейцев в СВО стали образцом воинского долга.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее указ о присвоении фрегату "Адмирал Макаров" почетного наименования за героизм личного состава был размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением фрегату "Адмирал Макаров" почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава фрегата в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме президента РФ.Он с уверенностью отметил, что моряки-гвардейцы и впредь будут хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан РФ.Путин пожелал командованию и личному составу гвардейского фрегата "Адмирал Макаров" крепкого здоровья и успехов.
https://ria.ru/20231004/nagrada-1900516557.html
https://ria.ru/20230825/gvardeyskie-1892231586.html
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владимир путин, адмирал макаров (фрегат), россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Адмирал Макаров (фрегат), Россия
Путин отметил героизм личного состава фрегата "Адмирал Макаров"

Путин назвал действия моряков "Адмирала Макарова" образцом воинского долга

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкФрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров"
Фрегат Черноморского флота Адмирал Макаров - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав "Адмирала Макаров" с присвоением наименования гвардейский, отметив, что решительные действия моряков-гвардейцев в СВО стали образцом воинского долга.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава ДНР Денис Пушилин во время награждения бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Пушилин наградил бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады
4 октября, 18:21
Ранее указ о присвоении фрегату "Адмирал Макаров" почетного наименования за героизм личного состава был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением фрегату "Адмирал Макаров" почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава фрегата в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме президента РФ.
Он с уверенностью отметил, что моряки-гвардейцы и впредь будут хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан РФ.
Путин пожелал командованию и личному составу гвардейского фрегата "Адмирал Макаров" крепкого здоровья и успехов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Путин присвоил четырем бригадам и одному полку звание гвардейских
25 августа, 15:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинАдмирал Макаров (фрегат)Россия
 
 
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