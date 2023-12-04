https://ria.ru/20231204/fregat-1913731511.html

Путин отметил героизм личного состава фрегата "Адмирал Макаров"

Путин отметил героизм личного состава фрегата "Адмирал Макаров" - РИА Новости, 04.12.2023

Путин отметил героизм личного состава фрегата "Адмирал Макаров"

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав "Адмирала Макаров" с присвоением наименования гвардейский, отметив, что решительные действия... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T19:10

2023-12-04T19:10

2023-12-04T19:26

специальная военная операция на украине

владимир путин

адмирал макаров (фрегат)

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав "Адмирала Макаров" с присвоением наименования гвардейский, отметив, что решительные действия моряков-гвардейцев в СВО стали образцом воинского долга.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее указ о присвоении фрегату "Адмирал Макаров" почетного наименования за героизм личного состава был размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением фрегату "Адмирал Макаров" почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава фрегата в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме президента РФ.Он с уверенностью отметил, что моряки-гвардейцы и впредь будут хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан РФ.Путин пожелал командованию и личному составу гвардейского фрегата "Адмирал Макаров" крепкого здоровья и успехов.

https://ria.ru/20231004/nagrada-1900516557.html

https://ria.ru/20230825/gvardeyskie-1892231586.html

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владимир путин, адмирал макаров (фрегат), россия