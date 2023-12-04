https://ria.ru/20231204/fms-1913650177.html

В СПЧ предложили вернуть ФМС

В СПЧ предложили вернуть ФМС - РИА Новости, 04.12.2023

В СПЧ предложили вернуть ФМС

Стоит задуматься о возвращении Федеральной миграционной службы, несмотря на то, что Министерство внутренних дел справляется со своими задачами, вопросы... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:48

2023-12-04T14:48

2023-12-04T14:48

россия

александр брод

федеральная миграционная служба рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/36657/44/366574412_0:17:645:380_1920x0_80_0_0_329c8b7c6894d52a61ee26f168edfefc.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Стоит задуматься о возвращении Федеральной миграционной службы, несмотря на то, что Министерство внутренних дел справляется со своими задачами, вопросы адаптации и интеграции мигрантов "пока еще провисают", сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. "Тема миграции <…> она должна быть регулируемой, тесно отталкивающейся от потребностей рынка труда, и с мигрантами нужно начинать работать еще в тех странах, из которых они приезжают <…> Действительно, наверное, стоит и о возвращении Федеральной миграционной службы (ФМС) (подумать – ред.). Потому что МВД свои задачи по регистрации, учету выполняет. Но вопрос адаптации, интеграции мигрантов пока еще провисают", - сказал Брод в ходе парламентских слушаний Комитета по делам национальностей на тему: "Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации". Также в ходе слушаний Брод отметил, что нужно более четко прописать показатели проблем, которые возникают в сфере национальных отношений. "Мне кажется, в первом варианте Стратегии они были более детально прописаны", - сказал он. Помимо того, по его мнению, со временем Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации должна перерасти в Федеральный закон. "Много бываю в различных регионах, в одном муниципалитете слышал и такое, что мол "обсудили стратегию, положили в сейф, до следующего раза" <…> Национальная политика, к сожалению, не всеми чиновниками, особенно муниципального уровня, осознается как одна из важнейших", - рассказал Брод. Член СПЧ также отметил, что в Стратегии есть раздел по информационному обеспечению государства и национальной политики. Однако, по его мнению, там недостаточно описан критерий, "что мы ждем от СМИ, в каком ключе должна освещаться национальная политика".

https://ria.ru/20231026/migranty-nelegaly-1905411513.html

https://ria.ru/20231025/perestroyka-1905030244.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, александр брод, федеральная миграционная служба рф, общество