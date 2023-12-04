https://ria.ru/20231204/fms-1913650177.html
В СПЧ предложили вернуть ФМС
В СПЧ предложили вернуть ФМС - РИА Новости, 04.12.2023
В СПЧ предложили вернуть ФМС
Стоит задуматься о возвращении Федеральной миграционной службы, несмотря на то, что Министерство внутренних дел справляется со своими задачами, вопросы... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:48
2023-12-04T14:48
2023-12-04T14:48
россия
александр брод
федеральная миграционная служба рф
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Стоит задуматься о возвращении Федеральной миграционной службы, несмотря на то, что Министерство внутренних дел справляется со своими задачами, вопросы адаптации и интеграции мигрантов "пока еще провисают", сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. "Тема миграции <…> она должна быть регулируемой, тесно отталкивающейся от потребностей рынка труда, и с мигрантами нужно начинать работать еще в тех странах, из которых они приезжают <…> Действительно, наверное, стоит и о возвращении Федеральной миграционной службы (ФМС) (подумать – ред.). Потому что МВД свои задачи по регистрации, учету выполняет. Но вопрос адаптации, интеграции мигрантов пока еще провисают", - сказал Брод в ходе парламентских слушаний Комитета по делам национальностей на тему: "Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации". Также в ходе слушаний Брод отметил, что нужно более четко прописать показатели проблем, которые возникают в сфере национальных отношений. "Мне кажется, в первом варианте Стратегии они были более детально прописаны", - сказал он. Помимо того, по его мнению, со временем Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации должна перерасти в Федеральный закон. "Много бываю в различных регионах, в одном муниципалитете слышал и такое, что мол "обсудили стратегию, положили в сейф, до следующего раза" <…> Национальная политика, к сожалению, не всеми чиновниками, особенно муниципального уровня, осознается как одна из важнейших", - рассказал Брод. Член СПЧ также отметил, что в Стратегии есть раздел по информационному обеспечению государства и национальной политики. Однако, по его мнению, там недостаточно описан критерий, "что мы ждем от СМИ, в каком ключе должна освещаться национальная политика".
https://ria.ru/20231026/migranty-nelegaly-1905411513.html
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россия, александр брод, федеральная миграционная служба рф, общество
Россия, Александр Брод, Федеральная миграционная служба РФ, Общество
В СПЧ предложили вернуть ФМС
Член СПЧ: стоит подумать о возвращении ФМС из-за проблем с адаптацией мигрантов
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Стоит задуматься о возвращении Федеральной миграционной службы, несмотря на то, что Министерство внутренних дел справляется со своими задачами, вопросы адаптации и интеграции мигрантов "пока еще провисают", сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
«
"Тема миграции <…> она должна быть регулируемой, тесно отталкивающейся от потребностей рынка труда, и с мигрантами нужно начинать работать еще в тех странах, из которых они приезжают <…> Действительно, наверное, стоит и о возвращении Федеральной миграционной службы (ФМС) (подумать – ред.). Потому что МВД свои задачи по регистрации, учету выполняет. Но вопрос адаптации, интеграции мигрантов пока еще провисают", - сказал Брод в ходе парламентских слушаний Комитета по делам национальностей на тему: "Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации".
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Также в ходе слушаний Брод отметил, что нужно более четко прописать показатели проблем, которые возникают в сфере национальных отношений.
«
"Мне кажется, в первом варианте Стратегии они были более детально прописаны", - сказал он.
Помимо того, по его мнению, со временем Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации должна перерасти в Федеральный закон.
«
"Много бываю в различных регионах, в одном муниципалитете слышал и такое, что мол "обсудили стратегию, положили в сейф, до следующего раза" <…> Национальная политика, к сожалению, не всеми чиновниками, особенно муниципального уровня, осознается как одна из важнейших", - рассказал Брод.
Член СПЧ также отметил, что в Стратегии есть раздел по информационному обеспечению государства и национальной политики. Однако, по его мнению, там недостаточно описан критерий, "что мы ждем от СМИ, в каком ключе должна освещаться национальная политика".
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