https://ria.ru/20231204/feyerverki-1913690942.html

На Кубани жителей попросили не использовать фейерверки на Новый год

На Кубани жителей попросили не использовать фейерверки на Новый год - РИА Новости, 04.12.2023

На Кубани жителей попросили не использовать фейерверки на Новый год

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил жителей региона не использовать фейерверки во время празднования Нового года, добавив, что к таким... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:06

2023-12-04T17:06

2023-12-04T17:06

общество

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил жителей региона не использовать фейерверки во время празднования Нового года, добавив, что к таким традициям лучше вернуться после окончания спецоперации. Глава региона в понедельник проводит "прямую линию" с жителями Кубани. "Он введен с начала спецоперации (запрет на фейерверки – ред.). Но мы же не будем за руку хватать людей – Новый год, праздник… Я понимаю, что это наши родные традиции из детства: фейерверк, бенгальский огонь. Давайте на бенгальском огне, может быть, и остановимся, потому что фейерверки – не время. Давайте дождемся завершения спецоперации, вернутся наши бойцы, а потом со всей душой будем встречать Новый год так, как мы привыкли. А сейчас побережем наших коллег из правоохранительных органов и военных", - сказал Кондратьев.

https://ria.ru/20231112/feyerverki-1908998652.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев