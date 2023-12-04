https://ria.ru/20231204/feyerverki-1913690942.html
На Кубани жителей попросили не использовать фейерверки на Новый год
На Кубани жителей попросили не использовать фейерверки на Новый год - РИА Новости, 04.12.2023
На Кубани жителей попросили не использовать фейерверки на Новый год
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил жителей региона не использовать фейерверки во время празднования Нового года, добавив, что к таким... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:06
2023-12-04T17:06
2023-12-04T17:06
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258027_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2740ecf5e865804b7a3a38a48d3fde5e.jpg
КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил жителей региона не использовать фейерверки во время празднования Нового года, добавив, что к таким традициям лучше вернуться после окончания спецоперации. Глава региона в понедельник проводит "прямую линию" с жителями Кубани. "Он введен с начала спецоперации (запрет на фейерверки – ред.). Но мы же не будем за руку хватать людей – Новый год, праздник… Я понимаю, что это наши родные традиции из детства: фейерверк, бенгальский огонь. Давайте на бенгальском огне, может быть, и остановимся, потому что фейерверки – не время. Давайте дождемся завершения спецоперации, вернутся наши бойцы, а потом со всей душой будем встречать Новый год так, как мы привыкли. А сейчас побережем наших коллег из правоохранительных органов и военных", - сказал Кондратьев.
https://ria.ru/20231112/feyerverki-1908998652.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258027_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_019dff24881b6bf1267df23a89b6a025.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, вениамин кондратьев
Общество, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани жителей попросили не использовать фейерверки на Новый год
Глава Кубани попросил жителей не использовать фейерверки во время Нового года