Рейтинг@Mail.ru
На Кубани жителей попросили не использовать фейерверки на Новый год - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/feyerverki-1913690942.html
На Кубани жителей попросили не использовать фейерверки на Новый год
На Кубани жителей попросили не использовать фейерверки на Новый год - РИА Новости, 04.12.2023
На Кубани жителей попросили не использовать фейерверки на Новый год
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил жителей региона не использовать фейерверки во время празднования Нового года, добавив, что к таким... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:06
2023-12-04T17:06
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258027_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2740ecf5e865804b7a3a38a48d3fde5e.jpg
КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил жителей региона не использовать фейерверки во время празднования Нового года, добавив, что к таким традициям лучше вернуться после окончания спецоперации. Глава региона в понедельник проводит "прямую линию" с жителями Кубани. "Он введен с начала спецоперации (запрет на фейерверки – ред.). Но мы же не будем за руку хватать людей – Новый год, праздник… Я понимаю, что это наши родные традиции из детства: фейерверк, бенгальский огонь. Давайте на бенгальском огне, может быть, и остановимся, потому что фейерверки – не время. Давайте дождемся завершения спецоперации, вернутся наши бойцы, а потом со всей душой будем встречать Новый год так, как мы привыкли. А сейчас побережем наших коллег из правоохранительных органов и военных", - сказал Кондратьев.
https://ria.ru/20231112/feyerverki-1908998652.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258027_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_019dff24881b6bf1267df23a89b6a025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодарский край, вениамин кондратьев
Общество, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани жителей попросили не использовать фейерверки на Новый год

Глава Кубани попросил жителей не использовать фейерверки во время Нового года

© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди смотрят праздничный салют
Люди смотрят праздничный салют - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Люди смотрят праздничный салют. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил жителей региона не использовать фейерверки во время празднования Нового года, добавив, что к таким традициям лучше вернуться после окончания спецоперации.
Глава региона в понедельник проводит "прямую линию" с жителями Кубани.
«
"Он введен с начала спецоперации (запрет на фейерверки – ред.). Но мы же не будем за руку хватать людей – Новый год, праздник… Я понимаю, что это наши родные традиции из детства: фейерверк, бенгальский огонь. Давайте на бенгальском огне, может быть, и остановимся, потому что фейерверки – не время. Давайте дождемся завершения спецоперации, вернутся наши бойцы, а потом со всей душой будем встречать Новый год так, как мы привыкли. А сейчас побережем наших коллег из правоохранительных органов и военных", - сказал Кондратьев.
Люди запускают фейерверки-фонтаны - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
В новогоднюю ночь в Псковской области будет разрешено запускать фейерверки
12 ноября, 18:52
 
ОбществоКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала