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Экстренные службы уточнили число пострадавших в ДТП под Воронежем - РИА Новости, 04.12.2023
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17:48 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/dtp-1913701974.html
Экстренные службы уточнили число пострадавших в ДТП под Воронежем
Экстренные службы уточнили число пострадавших в ДТП под Воронежем - РИА Новости, 04.12.2023
Экстренные службы уточнили число пострадавших в ДТП под Воронежем
Один человек погиб, еще 10 пострадали, по уточненным данным, в результате столкновения фуры и трех автобусов Росгвардии в Воронежской области, сообщил в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:48
2023-12-04T17:48
происшествия
воронежская область
бобровский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще 10 пострадали, по уточненным данным, в результате столкновения фуры и трех автобусов Росгвардии в Воронежской области, сообщил в понедельник представитель экстренных служб региона. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пассажир фуры погиб при столкновении с колонной Росгвардии в Воронежской области, в ДТП пострадали пятеро росгвардейцев, "ДТП с Росгвардией произошло 2 декабря в 14.35 мск в Бобровском районе на 595-м километре трассы М4 "Дон". Столкнулись фура и три автобуса (Росгвардии). Травмы получили 11 человек... Четыре человека отказались от медпомощи... Семь человек привезли в больницу. Из них были трое госпитализированы, один потом скончался", - сказал представитель экстренных служб региона.
https://ria.ru/20231202/avariya-1913381969.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, бобровский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Воронежская область, Бобровский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Экстренные службы уточнили число пострадавших в ДТП под Воронежем

В ДТП с автобусами Росгвардии под Воронежем погиб человек, еще десять пострадали

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще 10 пострадали, по уточненным данным, в результате столкновения фуры и трех автобусов Росгвардии в Воронежской области, сообщил в понедельник представитель экстренных служб региона.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пассажир фуры погиб при столкновении с колонной Росгвардии в Воронежской области, в ДТП пострадали пятеро росгвардейцев,
"ДТП с Росгвардией произошло 2 декабря в 14.35 мск в Бобровском районе на 595-м километре трассы М4 "Дон". Столкнулись фура и три автобуса (Росгвардии). Травмы получили 11 человек... Четыре человека отказались от медпомощи... Семь человек привезли в больницу. Из них были трое госпитализированы, один потом скончался", - сказал представитель экстренных служб региона.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
После ДТП в Саратове госпитализировали пятерых человек
2 декабря, 20:46
 
ПроисшествияВоронежская областьБобровский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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