https://ria.ru/20231204/dtp-1913701974.html

Экстренные службы уточнили число пострадавших в ДТП под Воронежем

Экстренные службы уточнили число пострадавших в ДТП под Воронежем - РИА Новости, 04.12.2023

Экстренные службы уточнили число пострадавших в ДТП под Воронежем

Один человек погиб, еще 10 пострадали, по уточненным данным, в результате столкновения фуры и трех автобусов Росгвардии в Воронежской области, сообщил в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:48

2023-12-04T17:48

2023-12-04T17:48

происшествия

воронежская область

бобровский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще 10 пострадали, по уточненным данным, в результате столкновения фуры и трех автобусов Росгвардии в Воронежской области, сообщил в понедельник представитель экстренных служб региона. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пассажир фуры погиб при столкновении с колонной Росгвардии в Воронежской области, в ДТП пострадали пятеро росгвардейцев, "ДТП с Росгвардией произошло 2 декабря в 14.35 мск в Бобровском районе на 595-м километре трассы М4 "Дон". Столкнулись фура и три автобуса (Росгвардии). Травмы получили 11 человек... Четыре человека отказались от медпомощи... Семь человек привезли в больницу. Из них были трое госпитализированы, один потом скончался", - сказал представитель экстренных служб региона.

https://ria.ru/20231202/avariya-1913381969.html

воронежская область

бобровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область, бобровский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)