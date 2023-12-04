https://ria.ru/20231204/dtp-1913701974.html
Экстренные службы уточнили число пострадавших в ДТП под Воронежем
Экстренные службы уточнили число пострадавших в ДТП под Воронежем - РИА Новости, 04.12.2023
Экстренные службы уточнили число пострадавших в ДТП под Воронежем
Один человек погиб, еще 10 пострадали, по уточненным данным, в результате столкновения фуры и трех автобусов Росгвардии в Воронежской области, сообщил в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:48
2023-12-04T17:48
2023-12-04T17:48
происшествия
воронежская область
бобровский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще 10 пострадали, по уточненным данным, в результате столкновения фуры и трех автобусов Росгвардии в Воронежской области, сообщил в понедельник представитель экстренных служб региона. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пассажир фуры погиб при столкновении с колонной Росгвардии в Воронежской области, в ДТП пострадали пятеро росгвардейцев, "ДТП с Росгвардией произошло 2 декабря в 14.35 мск в Бобровском районе на 595-м километре трассы М4 "Дон". Столкнулись фура и три автобуса (Росгвардии). Травмы получили 11 человек... Четыре человека отказались от медпомощи... Семь человек привезли в больницу. Из них были трое госпитализированы, один потом скончался", - сказал представитель экстренных служб региона.
https://ria.ru/20231202/avariya-1913381969.html
воронежская область
бобровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, бобровский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Воронежская область, Бобровский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Экстренные службы уточнили число пострадавших в ДТП под Воронежем
В ДТП с автобусами Росгвардии под Воронежем погиб человек, еще десять пострадали