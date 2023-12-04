Немецкого дирижера отстранили от фестиваля из-за работы в России
Bild: немецкого дирижера отстранили от фестиваля из-за членства в жюри в Москве
Немецкий дирижер, пианист, педагог Юстус Франц. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Организаторы музыкального фестиваля Шлезвиг-Гольштейна (SHMF) отстранили от участия сооснователя мероприятия, дирижера и пианиста Юстуса Франтца по причине вхождения в жюри конкурса имени П. И. Чайковского в Москве, сообщает издание Bild.
"Руководство фестиваля рассталось с его основателем, пианистом и дирижером Юстусом Франтцем", - пишет издание. Причиной, как утверждает Bild, является принятое дирижёром в июне приглашение войти в жюри Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Москве.
"Мы обсуждаем поведение основателя с ним лично, а не публично. Приглашение Юстуса Франтца стало невозможным по множеству причин. Его деятельность в России - одна из них", - цитирует Bild слова интенданта фестиваля Кристиана Кунта.
Согласно изданию, Франтц назвал поведение руководства фестиваля "трусливым" и "не совсем справедливым" и обвинил его в том, что те не вышли с ним на прямой контакт, несмотря на запланированный ранее разговор тет-а-тет. Франтц рассматривает фестиваль в качестве своего "детища", но не намерен "на коленях" просить о том, чтобы его снова пригласили.
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