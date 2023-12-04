https://ria.ru/20231204/dirizher-1913635295.html

Немецкого дирижера отстранили от фестиваля из-за работы в России

Немецкого дирижера отстранили от фестиваля из-за работы в России - РИА Новости, 04.12.2023

Немецкого дирижера отстранили от фестиваля из-за работы в России

Организаторы музыкального фестиваля Шлезвиг-Гольштейна (SHMF) отстранили от участия сооснователя мероприятия, дирижера и пианиста Юстуса Франтца по причине... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:00

2023-12-04T14:00

2023-12-04T14:02

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новости культуры

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шлезвиг-гольштейн

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санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Организаторы музыкального фестиваля Шлезвиг-Гольштейна (SHMF) отстранили от участия сооснователя мероприятия, дирижера и пианиста Юстуса Франтца по причине вхождения в жюри конкурса имени П. И. Чайковского в Москве, сообщает издание Bild. "Руководство фестиваля рассталось с его основателем, пианистом и дирижером Юстусом Франтцем", - пишет издание. Причиной, как утверждает Bild, является принятое дирижёром в июне приглашение войти в жюри Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Москве. "Мы обсуждаем поведение основателя с ним лично, а не публично. Приглашение Юстуса Франтца стало невозможным по множеству причин. Его деятельность в России - одна из них", - цитирует Bild слова интенданта фестиваля Кристиана Кунта. Согласно изданию, Франтц назвал поведение руководства фестиваля "трусливым" и "не совсем справедливым" и обвинил его в том, что те не вышли с ним на прямой контакт, несмотря на запланированный ранее разговор тет-а-тет. Франтц рассматривает фестиваль в качестве своего "детища", но не намерен "на коленях" просить о том, чтобы его снова пригласили. Ранее издание Bild уволило своего старшего корреспондента Юргена Гельфрихта из-за соавторства в книге "Научиться любить Россию", выпущенной в 2018 году. Ранее в Германии с продаж были сняты книги немецкого журналиста Хуберта Зайпеля о российской политике, а самому автору, согласно сообщениям, грозило судебное разбирательство. Это произошло на фоне сообщений о получении немецким журналистом гонорара из РФ. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.

https://ria.ru/20231129/gergiev-1912713780.html

https://ria.ru/20231114/svyazi-1909268280.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, шлезвиг-гольштейн, германия, санкции в отношении россии