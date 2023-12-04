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Девочка из Калужской области, пережившая похищение, скоро вернется в школу - РИА Новости, 04.12.2023
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16:01 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/devochka-1913671887.html
Девочка из Калужской области, пережившая похищение, скоро вернется в школу
Девочка из Калужской области, пережившая похищение, скоро вернется в школу - РИА Новости, 04.12.2023
Девочка из Калужской области, пережившая похищение, скоро вернется в школу
Пережившая похищение восьмилетняя девочка из Калужской области в течение декабря, и, возможно, уже на этой неделе вернется в школу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:01
2023-12-04T16:01
калужская область
ирина волк
россия
козельск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Пережившая похищение восьмилетняя девочка из Калужской области в течение декабря, и, возможно, уже на этой неделе вернется в школу, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона. В минобразования региона отметили, что на этой и следующей неделе девочка и ее семья занимаются с психологами. "После обсуждения с мамой решили, что на домашнее обучение девочку переводить не будут. В течение декабря она должна возобновить очное обучение. По последней информации, уже в четверг может пойти в школу", - сообщили в областном министерстве. Восьмилетняя девочка 29 ноября не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька". На следующий день вечером, по данным СУСК России по Калужской области, девочку привезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк. По подозрению в похищении и вымогательстве задержаны четверо. По данным СУСК, это женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. В субботу Калужский районный суд распорядился об аресте всех четверых на срок два месяца. Сообщалось, что сорокалетний мужчина ранее был судим за покушение на убийство.
https://ria.ru/20231026/devushka-1905502676.html
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калужская область
россия
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калужская область, ирина волк, россия, козельск
Калужская область, Ирина Волк, Россия, Козельск
Девочка из Калужской области, пережившая похищение, скоро вернется в школу

Пережившая похищение 8-летняя девочка из Козельска в декабре вернется в школу

© Фото : Ирина Волк/TelegramПропавшая в Калужской области девочка
Пропавшая в Калужской области девочка - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Ирина Волк/Telegram
Пропавшая в Калужской области девочка
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Пережившая похищение восьмилетняя девочка из Калужской области в течение декабря, и, возможно, уже на этой неделе вернется в школу, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.
В минобразования региона отметили, что на этой и следующей неделе девочка и ее семья занимаются с психологами.
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«
"После обсуждения с мамой решили, что на домашнее обучение девочку переводить не будут. В течение декабря она должна возобновить очное обучение. По последней информации, уже в четверг может пойти в школу", - сообщили в областном министерстве.
Восьмилетняя девочка 29 ноября не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька".
На следующий день вечером, по данным СУСК России по Калужской области, девочку привезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.
По подозрению в похищении и вымогательстве задержаны четверо. По данным СУСК, это женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. В субботу Калужский районный суд распорядился об аресте всех четверых на срок два месяца. Сообщалось, что сорокалетний мужчина ранее был судим за покушение на убийство.
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