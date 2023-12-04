Девочка из Калужской области, пережившая похищение, скоро вернется в школу
Пережившая похищение 8-летняя девочка из Козельска в декабре вернется в школу
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Пережившая похищение восьмилетняя девочка из Калужской области в течение декабря, и, возможно, уже на этой неделе вернется в школу, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.
В минобразования региона отметили, что на этой и следующей неделе девочка и ее семья занимаются с психологами.
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"После обсуждения с мамой решили, что на домашнее обучение девочку переводить не будут. В течение декабря она должна возобновить очное обучение. По последней информации, уже в четверг может пойти в школу", - сообщили в областном министерстве.
Восьмилетняя девочка 29 ноября не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька".
На следующий день вечером, по данным СУСК России по Калужской области, девочку привезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.
По подозрению в похищении и вымогательстве задержаны четверо. По данным СУСК, это женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. В субботу Калужский районный суд распорядился об аресте всех четверых на срок два месяца. Сообщалось, что сорокалетний мужчина ранее был судим за покушение на убийство.