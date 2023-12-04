https://ria.ru/20231204/dagestan-1913588614.html

СК проверит ситуацию с обучением детей в дагестанском селе

СК проверит ситуацию с обучением детей в дагестанском селе - РИА Новости, 04.12.2023

СК проверит ситуацию с обучением детей в дагестанском селе

Следователи в Дагестане проводят проверку в связи с информацией о том, что в одном из сел республики уроки для школьников проводят в строительных вагонах,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:00

2023-12-04T12:00

2023-12-04T12:09

происшествия

россия

советский

бабаюртовский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Следователи в Дагестане проводят проверку в связи с информацией о том, что в одном из сел республики уроки для школьников проводят в строительных вагонах, сообщили в понедельник в пресс-службе СК России. Накануне Народный фронт Дагестана сообщил, что в селе Советское Бабаюртовского района 130 детей учатся в школе 1967 года постройки, при этом уроки иногда отменяют из-за дождей, так как дырявая крыша не справляется с осадками. Из-за постоянных потопов учительскую и ряд классов пришлось закрыть. Столовую и часть уроков перенесли в вагончики, которые установили в школьном дворе. Но, как отмечают в Народном фронте, "зимой в них очень холодно, а летом жарко, еще и крыша прохудилась". Также сообщалось, что власти выделили средства на проектирование нового здания, "но подрядчик с задачей не справился, и 10,5 миллиона рублей вернулись в бюджет". "В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в одном из дагестанских сел школьники вынуждены учиться в строительных вагонах <…> Следственными органами СК России по Республике Дагестан по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки, а также принятых мерах по защите прав граждан.

https://ria.ru/20191010/1559637187.html

россия

советский

бабаюртовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, советский , бабаюртовский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)