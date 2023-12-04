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СК проверит ситуацию с обучением детей в дагестанском селе - РИА Новости, 04.12.2023
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12:00 04.12.2023 (обновлено: 12:09 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/dagestan-1913588614.html
СК проверит ситуацию с обучением детей в дагестанском селе
СК проверит ситуацию с обучением детей в дагестанском селе - РИА Новости, 04.12.2023
СК проверит ситуацию с обучением детей в дагестанском селе
Следователи в Дагестане проводят проверку в связи с информацией о том, что в одном из сел республики уроки для школьников проводят в строительных вагонах,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:00
2023-12-04T12:09
происшествия
россия
советский
бабаюртовский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Следователи в Дагестане проводят проверку в связи с информацией о том, что в одном из сел республики уроки для школьников проводят в строительных вагонах, сообщили в понедельник в пресс-службе СК России. Накануне Народный фронт Дагестана сообщил, что в селе Советское Бабаюртовского района 130 детей учатся в школе 1967 года постройки, при этом уроки иногда отменяют из-за дождей, так как дырявая крыша не справляется с осадками. Из-за постоянных потопов учительскую и ряд классов пришлось закрыть. Столовую и часть уроков перенесли в вагончики, которые установили в школьном дворе. Но, как отмечают в Народном фронте, "зимой в них очень холодно, а летом жарко, еще и крыша прохудилась". Также сообщалось, что власти выделили средства на проектирование нового здания, "но подрядчик с задачей не справился, и 10,5 миллиона рублей вернулись в бюджет". "В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в одном из дагестанских сел школьники вынуждены учиться в строительных вагонах &lt;…&gt; Следственными органами СК России по Республике Дагестан по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки, а также принятых мерах по защите прав граждан.
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происшествия, россия, советский , бабаюртовский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Советский , Бабаюртовский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит ситуацию с обучением детей в дагестанском селе

СК в Дагестане проверит ситуацию с обучением детей в строительных вагонах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Следователи в Дагестане проводят проверку в связи с информацией о том, что в одном из сел республики уроки для школьников проводят в строительных вагонах, сообщили в понедельник в пресс-службе СК России.
Накануне Народный фронт Дагестана сообщил, что в селе Советское Бабаюртовского района 130 детей учатся в школе 1967 года постройки, при этом уроки иногда отменяют из-за дождей, так как дырявая крыша не справляется с осадками. Из-за постоянных потопов учительскую и ряд классов пришлось закрыть. Столовую и часть уроков перенесли в вагончики, которые установили в школьном дворе. Но, как отмечают в Народном фронте, "зимой в них очень холодно, а летом жарко, еще и крыша прохудилась".
Также сообщалось, что власти выделили средства на проектирование нового здания, "но подрядчик с задачей не справился, и 10,5 миллиона рублей вернулись в бюджет".
«
"В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в одном из дагестанских сел школьники вынуждены учиться в строительных вагонах <…> Следственными органами СК России по Республике Дагестан по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки, а также принятых мерах по защите прав граждан.
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ПроисшествияРоссияСоветскийБабаюртовский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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