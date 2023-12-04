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"Не ждите": в США резко высказались о новой бригаде ВСУ
"Не ждите": в США резко высказались о новой бригаде ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
"Не ждите": в США резко высказались о новой бригаде ВСУ
ВСУ создали 5-ю танковую бригаду, которая не способна на масштабную атаку, такое мнение выразил американский военный обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T01:54
2023-12-04T01:54
2023-12-04T01:54
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. ВСУ создали 5-ю танковую бригаду, которая не способна на масштабную атаку, такое мнение выразил американский военный обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes."Украинская армия наконец сформировала новую танковую бригаду. Технически 5-я танковая бригада появилась в 2016 году. Но шесть лет она существовала преимущественно на бумаге", — говорится в материале.Однако, по словам аналитика, от нового подразделения ВСУ не стоит ждать масштабных танковых атак ввиду перехода конфликта в позиционную фазу, а также угроз для украинской техники, пытающейся прорваться через заминированные оборонительные линии.Эти угрозы усиливают российские дроны, начиненные взрывчаткой, и слабое бронирование переданных Украине немецких танков Leopard-1, которыми, как предполагает аналитик, укомплектуют новую бригаду."Все это означает, что не нужно ждать от 5-й танковой бригады начала масштабной танковой атаки, и, что массы танков будут прямо атаковать российские позиции в ближайшее время или вообще когда-либо", — заключил Экс.Как ранее сообщал Экс, украинская армия перебросила переданные Германией танки Leoprad 1A5 к линии фронта без необходимой брони. По его словам, машины нуждаются в дополнительной защите ввиду того, что 70-миллиметровая броня делает их крайне уязвимыми.В середине ноября на сайте правительства ФРГ появилась информация, что Берлин поставил на Украину 10 танков Leopard 1 A5, свыше двух десятков гусеничных вездеходов и более 30 грузовиков.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Forbes
"Не ждите": в США резко высказались о новой бригаде ВСУ
Forbes: ВСУ создали 5-ю танковую бригаду, не способную наступать