https://ria.ru/20231204/boyarskiy-1913660605.html
Михаила Боярского выписали из больницы
Михаила Боярского выписали из больницы - РИА Новости, 04.12.2023
Михаила Боярского выписали из больницы
Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который перенес инфаркт, в понедельник выписан из Мариинской больницы, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:27
2023-12-04T15:27
2023-12-04T15:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который перенес инфаркт, в понедельник выписан из Мариинской больницы, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. На прошлой неделе во вторник сын артиста Сергей Боярский сообщал РИА Новости, что его отец перенес инфаркт, но уже чувствует себя хорошо и находится в обычной палате. Супруга Михаила Боярского, худрук Театра имени Ленсовета актриса Лариса Луппиан сообщала агентству, что госпитализация ее мужа была плановой и с ним все в порядке. "Лариса сегодня Мишу забрала домой. Он чувствует себя хорошо", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, здоровье - общество, санкт-петербург, михаил боярский
Культура, Новости культуры, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Михаил Боярский
Михаила Боярского выписали из больницы
Михаила Боярского, перенесшего инфаркт, выписали из больницы