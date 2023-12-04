https://ria.ru/20231204/boyarskiy-1913660605.html

Михаила Боярского выписали из больницы

Михаила Боярского выписали из больницы - РИА Новости, 04.12.2023

Михаила Боярского выписали из больницы

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который перенес инфаркт, в понедельник выписан из Мариинской больницы, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:27

2023-12-04T15:27

2023-12-04T15:27

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санкт-петербург

михаил боярский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который перенес инфаркт, в понедельник выписан из Мариинской больницы, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. На прошлой неделе во вторник сын артиста Сергей Боярский сообщал РИА Новости, что его отец перенес инфаркт, но уже чувствует себя хорошо и находится в обычной палате. Супруга Михаила Боярского, худрук Театра имени Ленсовета актриса Лариса Луппиан сообщала агентству, что госпитализация ее мужа была плановой и с ним все в порядке. "Лариса сегодня Мишу забрала домой. Он чувствует себя хорошо", - сказала собеседница агентства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, здоровье - общество, санкт-петербург, михаил боярский