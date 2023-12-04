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Новый корпус детской краевой больницы откроется в Краснодаре в 2024 году - РИА Новости, 04.12.2023
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Краснодарский край
 
20:58 04.12.2023 (обновлено: 21:03 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/bolnitsa-1913749954.html
Новый корпус детской краевой больницы откроется в Краснодаре в 2024 году
Новый корпус детской краевой больницы откроется в Краснодаре в 2024 году - РИА Новости, 04.12.2023
Новый корпус детской краевой больницы откроется в Краснодаре в 2024 году
Новый лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы на 350 коек будет запущен весной 2024 года в Краснодаре, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:58
2023-12-04T21:03
краснодарский край
общество
краснодар
вениамин кондратьев
сергей власов
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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Новый лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы на 350 коек будет запущен весной 2024 года в Краснодаре, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "К марту завершим и запустим объект… Я сам не раз адресовал этот вопрос тем, кто строил и продолжает строить корпус. По площади он больше, чем существующая детская больница. Это современнейшая составляющая медицины края. Но мы столкнулись с ситуацией, когда поставщик вентиляционного оборудования оказался мошенником, подделаны документы, заведено уголовное дело. Необходимо устанавливать новое оборудование. Это огромный фронт работ – демонтировать воздуховод и заменить его на качественный", - сказал Кондратьев в ходе прямой линии с жителями Кубани. Вице-губернатор Сергей Власов уточнил, что монтаж оборудования завершат к 1 февраля, до 10 февраля проведут пусконаладочные работы и передадут краевому министерству здравоохранения на лицензирование. По данным краевой администрации, новый корпус рассчитан на 350 коек. Общая площадь учреждения составит 41,5 тысячи квадратных метров и включит хирургический, операционный блоки, отделение переливания крови, станцию криоконсервации со всеми необходимыми подразделениями для трансплантации костного мозга. Приемное отделение оснащено противошоковой палатой. Для работы медучреждения получено высокотехнологичное оборудование. Здесь будут проводить операции, которые пока не делают в регионе, добавляют власти.
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общество, краснодар, вениамин кондратьев, сергей власов
Краснодарский край, Общество, Краснодар, Вениамин Кондратьев, Сергей Власов

Новый корпус детской краевой больницы откроется в Краснодаре в 2024 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Краснодар
Вид на город Краснодар - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на город Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Новый лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы на 350 коек будет запущен весной 2024 года в Краснодаре, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«
"К марту завершим и запустим объект… Я сам не раз адресовал этот вопрос тем, кто строил и продолжает строить корпус. По площади он больше, чем существующая детская больница. Это современнейшая составляющая медицины края. Но мы столкнулись с ситуацией, когда поставщик вентиляционного оборудования оказался мошенником, подделаны документы, заведено уголовное дело. Необходимо устанавливать новое оборудование. Это огромный фронт работ – демонтировать воздуховод и заменить его на качественный", - сказал Кондратьев в ходе прямой линии с жителями Кубани.
Вице-губернатор Сергей Власов уточнил, что монтаж оборудования завершат к 1 февраля, до 10 февраля проведут пусконаладочные работы и передадут краевому министерству здравоохранения на лицензирование.
По данным краевой администрации, новый корпус рассчитан на 350 коек. Общая площадь учреждения составит 41,5 тысячи квадратных метров и включит хирургический, операционный блоки, отделение переливания крови, станцию криоконсервации со всеми необходимыми подразделениями для трансплантации костного мозга. Приемное отделение оснащено противошоковой палатой. Для работы медучреждения получено высокотехнологичное оборудование. Здесь будут проводить операции, которые пока не делают в регионе, добавляют власти.
Вид на город Краснодар - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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1 декабря, 20:16
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарВениамин КондратьевСергей Власов
 
 
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