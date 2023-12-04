https://ria.ru/20231204/bolnitsa-1913749954.html

Новый корпус детской краевой больницы откроется в Краснодаре в 2024 году

Новый корпус детской краевой больницы откроется в Краснодаре в 2024 году - РИА Новости, 04.12.2023

Новый корпус детской краевой больницы откроется в Краснодаре в 2024 году

Новый лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы на 350 коек будет запущен весной 2024 года в Краснодаре, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T20:58

2023-12-04T20:58

2023-12-04T21:03

краснодарский край

общество

краснодар

вениамин кондратьев

сергей власов

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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Новый лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы на 350 коек будет запущен весной 2024 года в Краснодаре, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "К марту завершим и запустим объект… Я сам не раз адресовал этот вопрос тем, кто строил и продолжает строить корпус. По площади он больше, чем существующая детская больница. Это современнейшая составляющая медицины края. Но мы столкнулись с ситуацией, когда поставщик вентиляционного оборудования оказался мошенником, подделаны документы, заведено уголовное дело. Необходимо устанавливать новое оборудование. Это огромный фронт работ – демонтировать воздуховод и заменить его на качественный", - сказал Кондратьев в ходе прямой линии с жителями Кубани. Вице-губернатор Сергей Власов уточнил, что монтаж оборудования завершат к 1 февраля, до 10 февраля проведут пусконаладочные работы и передадут краевому министерству здравоохранения на лицензирование. По данным краевой администрации, новый корпус рассчитан на 350 коек. Общая площадь учреждения составит 41,5 тысячи квадратных метров и включит хирургический, операционный блоки, отделение переливания крови, станцию криоконсервации со всеми необходимыми подразделениями для трансплантации костного мозга. Приемное отделение оснащено противошоковой палатой. Для работы медучреждения получено высокотехнологичное оборудование. Здесь будут проводить операции, которые пока не делают в регионе, добавляют власти.

https://ria.ru/20231201/kuban-1913267178.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодар, вениамин кондратьев, сергей власов