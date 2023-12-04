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Российская ПВО сбила 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации
Российская ПВО сбила 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.12.2023
Российская ПВО сбила 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации
Российские средства ПВО в ходе спецоперации за сутки сбили 30 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:34
2023-12-04T14:34
2023-12-04T14:34
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО в ходе спецоперации за сутки сбили 30 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты тридцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Лисичанск Луганской народной республики, Пески, Спорное и Александровка Донецкой народной республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Токмак Запорожской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке.
запорожская область
донецкая народная республика
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запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 30 украинских БПЛА в зоне спецоперации