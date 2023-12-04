https://ria.ru/20231204/bespilotniki-1913645993.html

Российская ПВО сбила 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации

Российская ПВО сбила 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.12.2023

Российская ПВО сбила 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации

Российские средства ПВО в ходе спецоперации за сутки сбили 30 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:34

2023-12-04T14:34

2023-12-04T14:34

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО в ходе спецоперации за сутки сбили 30 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты тридцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Лисичанск Луганской народной республики, Пески, Спорное и Александровка Донецкой народной республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Токмак Запорожской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке.

запорожская область

донецкая народная республика

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запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф