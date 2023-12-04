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Российская ПВО сбила 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/bespilotniki-1913645993.html
Российская ПВО сбила 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации
Российская ПВО сбила 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.12.2023
Российская ПВО сбила 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации
Российские средства ПВО в ходе спецоперации за сутки сбили 30 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:34
2023-12-04T14:34
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО в ходе спецоперации за сутки сбили 30 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты тридцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Лисичанск Луганской народной республики, Пески, Спорное и Александровка Донецкой народной республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Токмак Запорожской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке.
запорожская область
донецкая народная республика
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запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 30 украинских БПЛА в зоне спецоперации

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил России
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО в ходе спецоперации за сутки сбили 30 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты тридцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Лисичанск Луганской народной республики, Пески, Спорное и Александровка Донецкой народной республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Токмак Запорожской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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