https://ria.ru/20231204/belykh-1913658655.html
Обвинение запросило 12 лет для экс-губернатора Белых
Обвинение запросило 12 лет для экс-губернатора Белых - РИА Новости, 04.12.2023
Обвинение запросило 12 лет для экс-губернатора Белых
Гособвинение запрашивает экс-губернатору Кировской области Никите Белых, ранее осужденному на 8 лет за взятки, 12 лет лишения свободы по делу о злоупотреблении... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:18
2023-12-04T15:18
2023-12-04T16:24
никита белых
происшествия
кировская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Гособвинение запрашивает экс-губернатору Кировской области Никите Белых, ранее осужденному на 8 лет за взятки, 12 лет лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает прокуратура Кировской области."Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области, выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего губернатора региона, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы со штрафом более 48 миллионов рублей (с учётом ранее вынесенного приговора Пресненского районного суда Москвы от 1 февраля 2018 года) с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии", - говорится в сообщении.Уголовное дело в отношении Белых, возбужденное по статьям 285 УК РФ и 286 УК РФ (злоупотребление и превышение должностными полномочиями), рассматривается в Октябрьском районном суде города Кирова с 5 июля 2022 года.Согласно предъявленному обвинению, Белых, будучи губернатором Кировской области, "в целях создания для населения региона и руководства государства видимости того, что им на посту главы региона в кратчайшие сроки достигнуты высокие результаты в обеспечении работников организаций бюджетной сферы служебным жильем", обеспечил выделение в коммерческую организацию ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (ОАО "КРИК") средств бюджета Кировской области в сумме 448 миллионов рублей якобы для приобретения и строительства специализированного жилищного фонда. В действительности приобретенное и построенное жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам.Кроме того, сообщает прокуратура, Белых, превышая должностные полномочия, обеспечил заключение договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 миллионов рублей, а после организовал распределение этих средств по финансовым обязательствам различных организаций, а также во исполнение невыгодного мирового соглашения, не связанным с уставными целями деятельности акционерного общества. В результате преступные действия повлекли наступление тяжких последствий для ОАО "КРИК" в виде причиненного значительного материального ущерба.В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал.В июне 2016 года Белых задержали в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
https://ria.ru/20231128/koloniya-1912360303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никита белых, происшествия, кировская область, россия
Никита Белых, Происшествия, Кировская область, Россия
Обвинение запросило 12 лет для экс-губернатора Белых
Гособвинение запросило 12 лет по делу экс-губернатора Кировской области Белых
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Гособвинение запрашивает экс-губернатору Кировской области Никите Белых, ранее осужденному на 8 лет за взятки, 12 лет лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает прокуратура Кировской области.
"Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области, выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего губернатора региона, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы со штрафом более 48 миллионов рублей (с учётом ранее вынесенного приговора Пресненского районного суда Москвы
от 1 февраля 2018 года) с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии", - говорится в сообщении.
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Уголовное дело в отношении Белых, возбужденное по статьям 285 УК РФ
и 286 УК РФ (злоупотребление и превышение должностными полномочиями), рассматривается в Октябрьском районном суде города Кирова
с 5 июля 2022 года.
Согласно предъявленному обвинению, Белых, будучи губернатором Кировской области, "в целях создания для населения региона и руководства государства видимости того, что им на посту главы региона в кратчайшие сроки достигнуты высокие результаты в обеспечении работников организаций бюджетной сферы служебным жильем", обеспечил выделение в коммерческую организацию ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (ОАО "КРИК") средств бюджета Кировской области в сумме 448 миллионов рублей якобы для приобретения и строительства специализированного жилищного фонда. В действительности приобретенное и построенное жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам.
Кроме того, сообщает прокуратура, Белых, превышая должностные полномочия, обеспечил заключение договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 миллионов рублей, а после организовал распределение этих средств по финансовым обязательствам различных организаций, а также во исполнение невыгодного мирового соглашения, не связанным с уставными целями деятельности акционерного общества. В результате преступные действия повлекли наступление тяжких последствий для ОАО "КРИК" в виде причиненного значительного материального ущерба.
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В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал.
В июне 2016 года Белых задержали в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин
снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
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