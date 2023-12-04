https://ria.ru/20231204/belykh-1913658655.html

Обвинение запросило 12 лет для экс-губернатора Белых

Обвинение запросило 12 лет для экс-губернатора Белых - РИА Новости, 04.12.2023

Обвинение запросило 12 лет для экс-губернатора Белых

Гособвинение запрашивает экс-губернатору Кировской области Никите Белых, ранее осужденному на 8 лет за взятки, 12 лет лишения свободы по делу о злоупотреблении... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:18

2023-12-04T15:18

2023-12-04T16:24

никита белых

происшествия

кировская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Гособвинение запрашивает экс-губернатору Кировской области Никите Белых, ранее осужденному на 8 лет за взятки, 12 лет лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает прокуратура Кировской области."Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области, выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего губернатора региона, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы со штрафом более 48 миллионов рублей (с учётом ранее вынесенного приговора Пресненского районного суда Москвы от 1 февраля 2018 года) с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии", - говорится в сообщении.Уголовное дело в отношении Белых, возбужденное по статьям 285 УК РФ и 286 УК РФ (злоупотребление и превышение должностными полномочиями), рассматривается в Октябрьском районном суде города Кирова с 5 июля 2022 года.Согласно предъявленному обвинению, Белых, будучи губернатором Кировской области, "в целях создания для населения региона и руководства государства видимости того, что им на посту главы региона в кратчайшие сроки достигнуты высокие результаты в обеспечении работников организаций бюджетной сферы служебным жильем", обеспечил выделение в коммерческую организацию ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (ОАО "КРИК") средств бюджета Кировской области в сумме 448 миллионов рублей якобы для приобретения и строительства специализированного жилищного фонда. В действительности приобретенное и построенное жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам.Кроме того, сообщает прокуратура, Белых, превышая должностные полномочия, обеспечил заключение договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 миллионов рублей, а после организовал распределение этих средств по финансовым обязательствам различных организаций, а также во исполнение невыгодного мирового соглашения, не связанным с уставными целями деятельности акционерного общества. В результате преступные действия повлекли наступление тяжких последствий для ОАО "КРИК" в виде причиненного значительного материального ущерба.В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал.В июне 2016 года Белых задержали в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20231128/koloniya-1912360303.html

https://ria.ru/20231116/sud-1909868001.html

https://ria.ru/20231115/furgal-1909612192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

никита белых, происшествия, кировская область, россия