https://ria.ru/20231204/batalon-1913670583.html

Польша разместила саперный батальон у границы с Россией и Белоруссией

Польша разместила саперный батальон у границы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 04.12.2023

Польша разместила саперный батальон у границы с Россией и Белоруссией

Польша разместила новый саперный батальон в городе Августове у границы с Россией и Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:57

2023-12-04T15:57

2023-12-04T15:57

в мире

белоруссия

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775402_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_a1f0b0d6043c4b5562324aacd4287df8.jpg

ВАРШАВА, 4 дек – РИА Новости. Польша разместила новый саперный батальон в городе Августове у границы с Россией и Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. "Сегодня мы открываем новую воинскую часть здесь, в Августове. Это очень важное место на карте безопасности Польской республики, исходя из положения, исходя из угроз, которые ожидают Польшу. Это саперный батальон, который входит в состав 15-й механизированной бригады. Это боевые единицы, отвечающие за безопасность в северо-восточной части нашей страны", - заявил Блащак, выступление которого транслирует Польское телевидение. Министр отметил, что саперов разместили в Августове именно из-за близости границ России и Белоруссии. "В случае северно-восточной части нашей страны огромное значение имеет факт границы как с Белоруссией, так и с Калининградской областью", - сказал он. Блащак призвал жителей Августова поступать на службу в новую воинскую часть, пообещав "достойное денежное довольствие и современное вооружение". Ранее польские власти заявили о намерении довести численность польской армии с нынешних менее 200 тысяч до 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20231102/polsha-1907025367.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша