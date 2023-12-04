https://ria.ru/20231204/batalon-1913670583.html
Польша разместила саперный батальон у границы с Россией и Белоруссией
Польша разместила саперный батальон у границы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 04.12.2023
Польша разместила саперный батальон у границы с Россией и Белоруссией
Польша разместила новый саперный батальон в городе Августове у границы с Россией и Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:57
2023-12-04T15:57
2023-12-04T15:57
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ВАРШАВА, 4 дек – РИА Новости. Польша разместила новый саперный батальон в городе Августове у границы с Россией и Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. "Сегодня мы открываем новую воинскую часть здесь, в Августове. Это очень важное место на карте безопасности Польской республики, исходя из положения, исходя из угроз, которые ожидают Польшу. Это саперный батальон, который входит в состав 15-й механизированной бригады. Это боевые единицы, отвечающие за безопасность в северо-восточной части нашей страны", - заявил Блащак, выступление которого транслирует Польское телевидение. Министр отметил, что саперов разместили в Августове именно из-за близости границ России и Белоруссии. "В случае северно-восточной части нашей страны огромное значение имеет факт границы как с Белоруссией, так и с Калининградской областью", - сказал он. Блащак призвал жителей Августова поступать на службу в новую воинскую часть, пообещав "достойное денежное довольствие и современное вооружение". Ранее польские власти заявили о намерении довести численность польской армии с нынешних менее 200 тысяч до 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20231102/polsha-1907025367.html
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в мире, белоруссия, польша
В мире, Белоруссия, Польша
Польша разместила саперный батальон у границы с Россией и Белоруссией
Блащак: Польша разместила саперный батальон в Августове возле РФ и Белоруссии
ВАРШАВА, 4 дек – РИА Новости. Польша разместила новый саперный батальон в городе Августове у границы с Россией и Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
"Сегодня мы открываем новую воинскую часть здесь, в Августове. Это очень важное место на карте безопасности Польской республики, исходя из положения, исходя из угроз, которые ожидают Польшу. Это саперный батальон, который входит в состав 15-й механизированной бригады. Это боевые единицы, отвечающие за безопасность в северо-восточной части нашей страны", - заявил Блащак, выступление которого транслирует Польское телевидение.
Министр отметил, что саперов разместили в Августове именно из-за близости границ России и Белоруссии. "В случае северно-восточной части нашей страны огромное значение имеет факт границы как с Белоруссией, так и с Калининградской областью", - сказал он.
Блащак призвал жителей Августова поступать на службу в новую воинскую часть, пообещав "достойное денежное довольствие и современное вооружение".
Ранее польские власти заявили о намерении довести численность польской армии с нынешних менее 200 тысяч до 300 тысяч человек.
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