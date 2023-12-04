https://ria.ru/20231204/almazy-1913599707.html

МИД: Россия обеспечит свои интересы, несмотря на запрет на продажу алмазов

МИД: Россия обеспечит свои интересы, несмотря на запрет на продажу алмазов - РИА Новости, 04.12.2023

МИД: Россия обеспечит свои интересы, несмотря на запрет на продажу алмазов

Еврокомиссия, пытаясь ввести запрет на продажу алмазов из России, хочет нанести экономический ущерб стране, но Москва будет обеспечивать свои интересы в этих... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:46

2023-12-04T12:46

2023-12-04T12:54

экономика

евросоюз

жозеп боррель

еврокомиссия

александр панкин

россия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Еврокомиссия, пытаясь ввести запрет на продажу алмазов из России, хочет нанести экономический ущерб стране, но Москва будет обеспечивать свои интересы в этих условиях, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Ранее агентство Франс Пресс сообщило о том, что Еврокомиссия утвердила свое предложение о запрете на продажу алмазов из России и направит его странам-членам ЕС на рассмотрение, в случае единогласия они могут одобрить его в ближайшие дни. "Таким образом хотят ущемить наши интересы и ограничить экспортные поступления, нанести тот самый экономический ущерб, который может, по их мнению, вести к ослаблению России", - сказал Панкин журналистам. "Думается, что устройство рынка и здравомыслящие контрагенты на этом рынке будут думать, как в этих условиях обеспечивать свои интересы, а мы будем обеспечивать свои", - добавил он. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и Еврокомиссия представили свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций Совету, он, как ожидается, включит новые списки персональных ограничений из более чем 120 фигурантов, а также новые экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов, меры по ужесточению контроля за ценами на российскую нефть и шаги по "противодействию обходу санкций ЕС".

https://ria.ru/20231130/sanktsii-1912980595.html

https://ria.ru/20231202/sanktsii-1913294553.html

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экономика, евросоюз, жозеп боррель, еврокомиссия, александр панкин, россия, в мире, санкции в отношении россии