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МИД: Россия обеспечит свои интересы, несмотря на запрет на продажу алмазов - РИА Новости, 04.12.2023
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12:46 04.12.2023 (обновлено: 12:54 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/almazy-1913599707.html
МИД: Россия обеспечит свои интересы, несмотря на запрет на продажу алмазов
МИД: Россия обеспечит свои интересы, несмотря на запрет на продажу алмазов - РИА Новости, 04.12.2023
МИД: Россия обеспечит свои интересы, несмотря на запрет на продажу алмазов
Еврокомиссия, пытаясь ввести запрет на продажу алмазов из России, хочет нанести экономический ущерб стране, но Москва будет обеспечивать свои интересы в этих... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:46
2023-12-04T12:54
экономика
евросоюз
жозеп боррель
еврокомиссия
александр панкин
россия
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Еврокомиссия, пытаясь ввести запрет на продажу алмазов из России, хочет нанести экономический ущерб стране, но Москва будет обеспечивать свои интересы в этих условиях, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Ранее агентство Франс Пресс сообщило о том, что Еврокомиссия утвердила свое предложение о запрете на продажу алмазов из России и направит его странам-членам ЕС на рассмотрение, в случае единогласия они могут одобрить его в ближайшие дни. "Таким образом хотят ущемить наши интересы и ограничить экспортные поступления, нанести тот самый экономический ущерб, который может, по их мнению, вести к ослаблению России", - сказал Панкин журналистам. "Думается, что устройство рынка и здравомыслящие контрагенты на этом рынке будут думать, как в этих условиях обеспечивать свои интересы, а мы будем обеспечивать свои", - добавил он. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и Еврокомиссия представили свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций Совету, он, как ожидается, включит новые списки персональных ограничений из более чем 120 фигурантов, а также новые экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов, меры по ужесточению контроля за ценами на российскую нефть и шаги по "противодействию обходу санкций ЕС".
https://ria.ru/20231130/sanktsii-1912980595.html
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экономика, евросоюз, жозеп боррель, еврокомиссия, александр панкин, россия, в мире, санкции в отношении россии
Экономика, Евросоюз, Жозеп Боррель, Еврокомиссия, Александр Панкин, Россия, В мире, Санкции в отношении России
МИД: Россия обеспечит свои интересы, несмотря на запрет на продажу алмазов

МИД: Россия обеспечит свои интересы, несмотря на запрет ЕК на продажу алмазов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Еврокомиссия, пытаясь ввести запрет на продажу алмазов из России, хочет нанести экономический ущерб стране, но Москва будет обеспечивать свои интересы в этих условиях, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило о том, что Еврокомиссия утвердила свое предложение о запрете на продажу алмазов из России и направит его странам-членам ЕС на рассмотрение, в случае единогласия они могут одобрить его в ближайшие дни.
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"Таким образом хотят ущемить наши интересы и ограничить экспортные поступления, нанести тот самый экономический ущерб, который может, по их мнению, вести к ослаблению России", - сказал Панкин журналистам.
«
"Думается, что устройство рынка и здравомыслящие контрагенты на этом рынке будут думать, как в этих условиях обеспечивать свои интересы, а мы будем обеспечивать свои", - добавил он.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и Еврокомиссия представили свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций Совету, он, как ожидается, включит новые списки персональных ограничений из более чем 120 фигурантов, а также новые экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов, меры по ужесточению контроля за ценами на российскую нефть и шаги по "противодействию обходу санкций ЕС".
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ЭкономикаЕвросоюзЖозеп БоррельЕврокомиссияАлександр ПанкинРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
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