https://ria.ru/20231204/aborty-1913591093.html
Россия точно не пойдет по пути запрета абортов, заявила Матвиенко
Россия точно не пойдет по пути запрета абортов, заявила Матвиенко - РИА Новости, 04.12.2023
Россия точно не пойдет по пути запрета абортов, заявила Матвиенко
Государство не пойдет по пути запрета абортов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:11
2023-12-04T12:11
2023-12-04T17:13
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Государство не пойдет по пути запрета абортов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не смогут решить эту проблему", — сказала она.По словам Матвиенко, некоторые предложения "даже комментировать не хочется". В обществе существует нездоровый накал, который подогревают непродуманные и провокационные заявления, в том числе от статусных людей.Такую ситуацию политик назвала недопустимой."У нас уже есть опыт, который закончился печальными последствиями. Это нелегальный рынок услуг, <…> это рост женской смертности и так далее. Точно по такому пути мы не пойдем", — подчеркнула Матвиенко.Она напомнила, что за последние пять лет количество абортов сократилось на 25 процентов.В будущем общество придет к тому, что прерывать беременность будут только по медицинским показателям или в случае, если она наступила в результате насилия, выразила уверенность Матвиенко.Она подчеркнула, что запрет на проведение абортов может увести эту сферу в подполье, это угрожает жизни женщины.Спикер считает, что если клиника нарушает законодательство, например не дает "неделю тишины", то ее надо лишать лицензии.В некоторых российских регионах в последнее время высказались за введение штрафов за склонение к аборту. Кроме того, отдельные субъекты начали запрещать аборты в частных клиниках.
https://ria.ru/20231130/abort-1912972839.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, валентина матвиенко, общество, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Общество, Совет Федерации РФ
Россия точно не пойдет по пути запрета абортов, заявила Матвиенко
Матвиенко выступила против запрета абортов, назвав две причины для их проведения
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Государство не пойдет по пути запрета абортов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не смогут решить эту проблему", — сказала она.
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По словам Матвиенко, некоторые предложения "даже комментировать не хочется". В обществе существует нездоровый накал, который подогревают непродуманные и провокационные заявления, в том числе от статусных людей.
Такую ситуацию политик назвала недопустимой.
"У нас уже есть опыт, который закончился печальными последствиями. Это нелегальный рынок услуг, <…> это рост женской смертности и так далее. Точно по такому пути мы не пойдем", — подчеркнула Матвиенко.
Она напомнила, что за последние пять лет количество абортов сократилось на 25 процентов.
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В будущем общество придет к тому, что прерывать беременность будут только по медицинским показателям или в случае, если она наступила в результате насилия, выразила уверенность Матвиенко.
Она подчеркнула, что запрет на проведение абортов может увести эту сферу в подполье, это угрожает жизни женщины.
Спикер считает, что если клиника нарушает законодательство, например не дает "неделю тишины", то ее надо лишать лицензии.
В некоторых российских регионах в последнее время высказались за введение штрафов за склонение к аборту. Кроме того, отдельные субъекты начали запрещать аборты в частных клиниках.
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