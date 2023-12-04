https://ria.ru/20231204/aborty-1913591093.html

Россия точно не пойдет по пути запрета абортов, заявила Матвиенко

Россия точно не пойдет по пути запрета абортов, заявила Матвиенко - РИА Новости, 04.12.2023

Россия точно не пойдет по пути запрета абортов, заявила Матвиенко

Государство не пойдет по пути запрета абортов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:11

2023-12-04T12:11

2023-12-04T17:13

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валентина матвиенко

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Государство не пойдет по пути запрета абортов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не смогут решить эту проблему", — сказала она.По словам Матвиенко, некоторые предложения "даже комментировать не хочется". В обществе существует нездоровый накал, который подогревают непродуманные и провокационные заявления, в том числе от статусных людей.Такую ситуацию политик назвала недопустимой."У нас уже есть опыт, который закончился печальными последствиями. Это нелегальный рынок услуг, <…> это рост женской смертности и так далее. Точно по такому пути мы не пойдем", — подчеркнула Матвиенко.Она напомнила, что за последние пять лет количество абортов сократилось на 25 процентов.В будущем общество придет к тому, что прерывать беременность будут только по медицинским показателям или в случае, если она наступила в результате насилия, выразила уверенность Матвиенко.Она подчеркнула, что запрет на проведение абортов может увести эту сферу в подполье, это угрожает жизни женщины.Спикер считает, что если клиника нарушает законодательство, например не дает "неделю тишины", то ее надо лишать лицензии.В некоторых российских регионах в последнее время высказались за введение штрафов за склонение к аборту. Кроме того, отдельные субъекты начали запрещать аборты в частных клиниках.

https://ria.ru/20231130/abort-1912972839.html

https://ria.ru/20231112/zapret-1908999254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, валентина матвиенко, общество, совет федерации рф