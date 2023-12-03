https://ria.ru/20231203/zemletryasenie-1913513047.html

У берегов Филиппин произошло новое землетрясение

У берегов Филиппин произошло новое землетрясение - РИА Новости, 03.12.2023

У берегов Филиппин произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T23:11

2023-12-03T23:11

2023-12-03T23:11

в мире

филиппины

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

землетрясение

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным EMSC, землетрясение зафиксировано в 19.49 по времени UTC (22.49 мск) в 125 километрах к востоку от города Бутуан с населением 309 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 55 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Днем в воскресенье EMSC сообщал, что землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у берегов Филиппин в 52 километрах к северо-востоку от города Бислинг. В субботу у юго-восточных берегов Филиппин было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине 63 километров. Затем последовала серия афтершоков, в том числе магнитудой 6,4.

https://ria.ru/20231202/tsunami-1913370269.html

филиппины

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, филиппины, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), землетрясение