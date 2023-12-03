https://ria.ru/20231203/zemletryasenie-1913513047.html
У берегов Филиппин произошло новое землетрясение
У берегов Филиппин произошло новое землетрясение - РИА Новости, 03.12.2023
У берегов Филиппин произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T23:11
2023-12-03T23:11
2023-12-03T23:11
в мире
филиппины
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
землетрясение
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным EMSC, землетрясение зафиксировано в 19.49 по времени UTC (22.49 мск) в 125 километрах к востоку от города Бутуан с населением 309 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 55 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Днем в воскресенье EMSC сообщал, что землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у берегов Филиппин в 52 километрах к северо-востоку от города Бислинг. В субботу у юго-восточных берегов Филиппин было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине 63 километров. Затем последовала серия афтершоков, в том числе магнитудой 6,4.
https://ria.ru/20231202/tsunami-1913370269.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), землетрясение
В мире, Филиппины, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Землетрясение
У берегов Филиппин произошло новое землетрясение
У берегов Филиппин произошло очередное землетрясение магнитудой 6,8
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным EMSC, землетрясение зафиксировано в 19.49 по времени UTC (22.49 мск) в 125 километрах к востоку от города Бутуан с населением 309 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 55 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Днем в воскресенье EMSC сообщал, что землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у берегов Филиппин в 52 километрах к северо-востоку от города Бислинг.
В субботу у юго-восточных берегов Филиппин было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине 63 километров. Затем последовала серия афтершоков, в том числе магнитудой 6,4.
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