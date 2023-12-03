В Госдуму внесут законопроект, уточняющий понятие "соотечественник"
КПРФ: проект, уточняющий понятие соотечественник, готов и будет внесен в Госдуму
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Госдуме подготовили законопроект, уточняющий понятие "соотечественник", внесут его в понедельник, заявил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ) в своём Telegram-канале.
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"Законопроект, уточняющий понятие "соотечественник" готов и завтра будет внесён мной как депутатом в Госдуму. Он исключает слова "как правило" из действующей редакции Федерального закона "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"… (относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации) и вводит два обязательных критерия: …"соотечественник" должен знать русский язык, а если на гражданство претендуют его родственники, то и они… соотечественник не должен представлять народ, образовавший за пределами России свое независимое национальное государство", - написал Матвеев.
По его словам, цель законопроекта - убрать "лазейку", позволяющую под видом "соотечественников" переселяться в Россию целыми аулами мигрантам из Средней Азии.
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"Ведь если в начале программы добровольного переселения соотечественников около 80% переселяющимся по ней в Россию были славяне, то теперь наоборот", - указал Матвеев.
Он отметил, что "львиная доля Средней Азии и Закавказья" переселяется в Россию и получает гражданство не как "соотечествнники" , а по факту наличия вида на жительство, которое тоже получить в России не трудно. Депутат добавил, что системная работа по корректировке миграционного законодательства в России в интересах коренных народов должна начаться с размежевания в понятии "соотечественники".