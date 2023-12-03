https://ria.ru/20231203/zaderzhanie-1913501366.html

Полиция задержала самарца, напавшего на женщину с ребенком в лифте

Полиция задержала самарца, напавшего на женщину с ребенком в лифте - РИА Новости, 03.12.2023

Полиция задержала самарца, напавшего на женщину с ребенком в лифте

Полиция задержала мужчину, напавшего на женщину с ребенком в лифте многоэтажки в микрорайоне "Южный город 2" вблизи Самары, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T20:55

2023-12-03T20:55

2023-12-03T20:55

происшествия

самара

самарская область

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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, напавшего на женщину с ребенком в лифте многоэтажки в микрорайоне "Южный город 2" вблизи Самары, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Самарской области. Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина нападает на женщину с ребенком в лифте и наносит ей несколько ударов по лицу. По данным очевидцев, конфликт произошел в доме на улице Губернаторской в микрорайоне "Южный город 2" вблизи Самары. Предварительно, причиной стало замечание женщины пьяному мужчине, который лежал на диване в подъезде и курил. Еще один видеоролик запечатлел, как тот же мужчина в другом подъезде попытался поджечь лифт, а затем сломал в нем камеру. "На место была вызвана полиция, мужчина задержан", - сказала собеседница агентства. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20231123/proisshestvie-1911243107.html

самара

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происшествия, самара, самарская область