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Полиция задержала самарца, напавшего на женщину с ребенком в лифте
Полиция задержала самарца, напавшего на женщину с ребенком в лифте - РИА Новости, 03.12.2023
Полиция задержала самарца, напавшего на женщину с ребенком в лифте
Полиция задержала мужчину, напавшего на женщину с ребенком в лифте многоэтажки в микрорайоне "Южный город 2" вблизи Самары, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T20:55
2023-12-03T20:55
2023-12-03T20:55
происшествия
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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, напавшего на женщину с ребенком в лифте многоэтажки в микрорайоне "Южный город 2" вблизи Самары, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Самарской области. Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина нападает на женщину с ребенком в лифте и наносит ей несколько ударов по лицу. По данным очевидцев, конфликт произошел в доме на улице Губернаторской в микрорайоне "Южный город 2" вблизи Самары. Предварительно, причиной стало замечание женщины пьяному мужчине, который лежал на диване в подъезде и курил. Еще один видеоролик запечатлел, как тот же мужчина в другом подъезде попытался поджечь лифт, а затем сломал в нем камеру. "На место была вызвана полиция, мужчина задержан", - сказала собеседница агентства. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
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происшествия, самара, самарская область
Происшествия, Самара, Самарская область
Полиция задержала самарца, напавшего на женщину с ребенком в лифте
Полиция задержала мужчину, напавшего на женщину с ребенком в лифте под Самарой
САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, напавшего на женщину с ребенком в лифте многоэтажки в микрорайоне "Южный город 2" вблизи Самары, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Самарской области.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина нападает на женщину с ребенком в лифте и наносит ей несколько ударов по лицу. По данным очевидцев, конфликт произошел в доме на улице Губернаторской в микрорайоне "Южный город 2" вблизи Самары. Предварительно, причиной стало замечание женщины пьяному мужчине, который лежал на диване в подъезде и курил. Еще один видеоролик запечатлел, как тот же мужчина в другом подъезде попытался поджечь лифт, а затем сломал в нем камеру.
«
"На место была вызвана полиция, мужчина задержан", - сказала собеседница агентства.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
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