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В Николаевской области на юге Украины раздаются взрывы
В Николаевской области на юге Украины раздаются взрывы - РИА Новости, 03.12.2023
В Николаевской области на юге Украины раздаются взрывы
Взрывы слышны в Николаевской области на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T23:09
2023-12-03T23:09
2023-12-03T23:09
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МОСКВА, 3дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Николаевской области на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Николаевская область, местные публики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С 21.40 (по мск) в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, николаевская область, вооруженные силы рф, украина
В мире, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Украина
В Николаевской области на юге Украины раздаются взрывы
Зеркало недели: в Николаевской области на юге Украины раздаются взрывы