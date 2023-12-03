https://ria.ru/20231203/vzryvy-1913512819.html

В Николаевской области на юге Украины раздаются взрывы

В Николаевской области на юге Украины раздаются взрывы - РИА Новости, 03.12.2023

В Николаевской области на юге Украины раздаются взрывы

Взрывы слышны в Николаевской области на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T23:09

2023-12-03T23:09

2023-12-03T23:09

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МОСКВА, 3дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Николаевской области на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Николаевская область, местные публики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С 21.40 (по мск) в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231203/vzryvy-1913476179.html

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в мире, николаевская область, вооруженные силы рф, украина