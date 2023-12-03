https://ria.ru/20231203/vzryvy-1913476179.html

В подконтрольном Киеву Херсоне вновь прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 03.12.2023

В подконтрольном Киеву Херсоне вновь прогремели взрывы

Взрывы повторно раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем в... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T17:24

2023-12-03T17:24

2023-12-03T17:24

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

россия

киев

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Взрывы повторно раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем в Telegram-канале.Ранее в воскресенье агентство РБК-Украина сообщило, что в подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы. "Сейчас Херсон под плотным огнем", - написал Мрочко.Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсон, россия, киев