В подконтрольном Киеву Херсоне вновь прогремели взрывы
Украинские власти: в подконтрольном Киеву Херсоне вновь прогремели взрывы
Стела города Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Взрывы повторно раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье агентство РБК-Украина сообщило, что в подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы.
«
"Сейчас Херсон под плотным огнем", - написал Мрочко.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.