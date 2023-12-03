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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 03.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:13 03.12.2023 (обновлено: 08:29 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/vzryvy-1913405933.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 03.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
В Сумах прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели". РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T03:13
2023-12-03T08:29
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Сумах прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели".&quot;Сумы, мониторы сообщают о взрывах в районе областного центра&quot;, — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области объявили воздушную тревогу. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в стране. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
сумская область
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в мире, сумская область, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

"Зеркало недели": в Сумах произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

© iStock.com / Daria RozsokhaВид на Сумы
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© iStock.com / Daria Rozsokha
Вид на Сумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Сумах прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели".
«

"Сумы, мониторы сообщают о взрывах в районе областного центра", — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в стране. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 декабря, 18:36
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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