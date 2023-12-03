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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 03.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

В Сумах прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели". РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T03:13

2023-12-03T03:13

2023-12-03T08:29

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Сумах прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели"."Сумы, мониторы сообщают о взрывах в районе областного центра", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области объявили воздушную тревогу. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в стране. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

сумская область

россия

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2023

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