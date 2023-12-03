https://ria.ru/20231203/vzryv-1913418524.html
При взрыве в университете на Филиппинах погибли три человека
При взрыве в университете на Филиппинах погибли три человека - РИА Новости, 03.12.2023
При взрыве в университете на Филиппинах погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли, семеро пострадали в результате взрыва в спортзале университета на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы,... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T08:23
2023-12-03T08:23
2023-12-03T08:24
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, семеро пострадали в результате взрыва в спортзале университета на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы, сообщает местное издание Manila Bulletin со ссылкой на полицию. "Третьего декабря во время мессы в городе Марави произошел взрыв, в результате которого три человека погибли и семь получили ранения", - пишет издание. Отмечается, что взрыв произошел утром во время католической мессы студентов в спортивном зале государственного университета Минданао. По словам полицейских, которые цитирует издание, устанавливается, была ли использована граната или самодельное взрывное устройство.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, марави
В мире, Филиппины, Марави
При взрыве в университете на Филиппинах погибли три человека
При взрыве в университете на Филиппинах погибли три человека, семь пострадали