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При взрыве в университете на Филиппинах погибли три человека - РИА Новости, 03.12.2023
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08:23 03.12.2023 (обновлено: 08:24 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/vzryv-1913418524.html
При взрыве в университете на Филиппинах погибли три человека
При взрыве в университете на Филиппинах погибли три человека - РИА Новости, 03.12.2023
При взрыве в университете на Филиппинах погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли, семеро пострадали в результате взрыва в спортзале университета на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы,... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T08:23
2023-12-03T08:24
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, семеро пострадали в результате взрыва в спортзале университета на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы, сообщает местное издание Manila Bulletin со ссылкой на полицию. "Третьего декабря во время мессы в городе Марави произошел взрыв, в результате которого три человека погибли и семь получили ранения", - пишет издание. Отмечается, что взрыв произошел утром во время католической мессы студентов в спортивном зале государственного университета Минданао. По словам полицейских, которые цитирует издание, устанавливается, была ли использована граната или самодельное взрывное устройство.
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в мире, филиппины, марави
В мире, Филиппины, Марави
При взрыве в университете на Филиппинах погибли три человека

При взрыве в университете на Филиппинах погибли три человека, семь пострадали

© AP Photo / Aaron FavilaПолицейские на Филиппинах
Полицейские на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Aaron Favila
Полицейские на Филиппинах. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, семеро пострадали в результате взрыва в спортзале университета на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы, сообщает местное издание Manila Bulletin со ссылкой на полицию.
"Третьего декабря во время мессы в городе Марави произошел взрыв, в результате которого три человека погибли и семь получили ранения", - пишет издание.
Отмечается, что взрыв произошел утром во время католической мессы студентов в спортивном зале государственного университета Минданао.
По словам полицейских, которые цитирует издание, устанавливается, была ли использована граната или самодельное взрывное устройство.
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В миреФилиппиныМарави
 
 
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