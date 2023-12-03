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"Будут проблемы". Генерал ВСУ сделал дерзкий выпад в адрес Запада - РИА Новости, 03.12.2023
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10:03 03.12.2023 (обновлено: 15:44 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/vypad-1913426298.html
"Будут проблемы". Генерал ВСУ сделал дерзкий выпад в адрес Запада
"Будут проблемы". Генерал ВСУ сделал дерзкий выпад в адрес Запада - РИА Новости, 03.12.2023
"Будут проблемы". Генерал ВСУ сделал дерзкий выпад в адрес Запада
Европу и США будут ждать проблемы, если Запад прекратит поддержку Украины, заявил генерал ВСУ Виктор Назаров в интервью CNN. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T10:03
2023-12-03T15:44
в мире
европа
сша
украина
виктор назаров
валерий залужный
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Европу и США будут ждать проблемы, если Запад прекратит поддержку Украины, заявил генерал ВСУ Виктор Назаров в интервью CNN.&quot;Если мы не сможем выиграть, то в будущем проблем будет гораздо больше, и не только у нашей страны, у моей страны, у нашего населения. Проблемы будут и у Европы, и у США&quot;, — сказал военный.Украинский генерал также отметил, что заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике — сигнал тревоги для западных союзников Киева.Москва не раз заявляла, что военная помощь НАТО не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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в мире, европа, сша, украина, виктор назаров, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины, политика
В мире, Европа, США, Украина, Виктор Назаров, Валерий Залужный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
"Будут проблемы". Генерал ВСУ сделал дерзкий выпад в адрес Запада

Генерал ВСУ: у Европы и США будут проблемы, если они прекратят поддержку Украины

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Европу и США будут ждать проблемы, если Запад прекратит поддержку Украины, заявил генерал ВСУ Виктор Назаров в интервью CNN.
«

"Если мы не сможем выиграть, то в будущем проблем будет гораздо больше, и не только у нашей страны, у моей страны, у нашего населения. Проблемы будут и у Европы, и у США", — сказал военный.

Украинский генерал также отметил, что заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике — сигнал тревоги для западных союзников Киева.
Москва не раз заявляла, что военная помощь НАТО не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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В миреЕвропаСШАУкраинаВиктор НазаровВалерий ЗалужныйВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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