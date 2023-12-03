https://ria.ru/20231203/vypad-1913426298.html

"Будут проблемы". Генерал ВСУ сделал дерзкий выпад в адрес Запада

"Будут проблемы". Генерал ВСУ сделал дерзкий выпад в адрес Запада - РИА Новости, 03.12.2023

"Будут проблемы". Генерал ВСУ сделал дерзкий выпад в адрес Запада

Европу и США будут ждать проблемы, если Запад прекратит поддержку Украины, заявил генерал ВСУ Виктор Назаров в интервью CNN. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T10:03

2023-12-03T10:03

2023-12-03T15:44

в мире

европа

сша

украина

виктор назаров

валерий залужный

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Европу и США будут ждать проблемы, если Запад прекратит поддержку Украины, заявил генерал ВСУ Виктор Назаров в интервью CNN."Если мы не сможем выиграть, то в будущем проблем будет гораздо больше, и не только у нашей страны, у моей страны, у нашего населения. Проблемы будут и у Европы, и у США", — сказал военный.Украинский генерал также отметил, что заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике — сигнал тревоги для западных союзников Киева.Москва не раз заявляла, что военная помощь НАТО не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231128/samolet-1912497381.html

европа

сша

украина

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в мире, европа, сша, украина, виктор назаров, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины, политика