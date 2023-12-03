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"Будут проблемы". Генерал ВСУ сделал дерзкий выпад в адрес Запада
"Будут проблемы". Генерал ВСУ сделал дерзкий выпад в адрес Запада - РИА Новости, 03.12.2023
"Будут проблемы". Генерал ВСУ сделал дерзкий выпад в адрес Запада
Европу и США будут ждать проблемы, если Запад прекратит поддержку Украины, заявил генерал ВСУ Виктор Назаров в интервью CNN. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T10:03
2023-12-03T10:03
2023-12-03T15:44
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Европу и США будут ждать проблемы, если Запад прекратит поддержку Украины, заявил генерал ВСУ Виктор Назаров в интервью CNN."Если мы не сможем выиграть, то в будущем проблем будет гораздо больше, и не только у нашей страны, у моей страны, у нашего населения. Проблемы будут и у Европы, и у США", — сказал военный.Украинский генерал также отметил, что заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике — сигнал тревоги для западных союзников Киева.Москва не раз заявляла, что военная помощь НАТО не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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В мире, Европа, США, Украина, Виктор Назаров, Валерий Залужный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
"Будут проблемы". Генерал ВСУ сделал дерзкий выпад в адрес Запада
Генерал ВСУ: у Европы и США будут проблемы, если они прекратят поддержку Украины