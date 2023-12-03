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Гепатолог назвал еду, вызывающую риск развития рака - РИА Новости, 03.12.2023
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16:05 03.12.2023 (обновлено: 16:27 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/vrach-1913465605.html
Гепатолог назвал еду, вызывающую риск развития рака
Гепатолог назвал еду, вызывающую риск развития рака - РИА Новости, 03.12.2023
Гепатолог назвал еду, вызывающую риск развития рака
Алкоголь и жирная пища — главные причины возникновения проблем с поджелудочной железой, заявил гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, его слова приводит... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T16:05
2023-12-03T16:27
общество
россия
сергей вялов
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Алкоголь и жирная пища — главные причины возникновения проблем с поджелудочной железой, заявил гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, его слова приводит "Российская газета"."Восемьдесят пять процентов случаев панкреатита возникают по двум причинам: чрезмерное употребление алкоголя и плохая работа желчевыводящей системы. Дополнительная причина — жирная пища в рационе", — указано в материале.Вялов подчеркнул, что, если "поджелудочная дает о себе знать", есть две попытки остановить болезнь: изменить образ жизни и принимать препараты, выписанные врачом, или "уже в стационаре, с помощью хирургов".Специалист также добавил, что ожирение, а также избыток жиров в рационе негативно влияют на здоровье, увеличивая риск развития различных видов онкозаболеваний, в том числе рака поджелудочной железы.Ранее сообщалось, что ученые проанализировали динамику смертности от рака, вызванного тем, что можно устранить, и выяснили, что больше всего жизней уносят злокачественные образования, связанные с курением. В 2020 году от них скончались 1,3 миллиона человек в семи крупных странах, включая Россию. Следом — алкоголь, лишний вес и папилломавирусы.
https://radiosputnik.ru/20231201/rak-1913196535.html
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общество, россия, сергей вялов
Общество, Россия, Сергей Вялов
Гепатолог назвал еду, вызывающую риск развития рака

Врач Вялов назвал избыток жира в питании причиной повышения риска развития рака

© iStock.com / demaerreВрач принимает пациентку
Врач принимает пациентку - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© iStock.com / demaerre
Врач принимает пациентку. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Алкоголь и жирная пища — главные причины возникновения проблем с поджелудочной железой, заявил гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, его слова приводит "Российская газета".
"Восемьдесят пять процентов случаев панкреатита возникают по двум причинам: чрезмерное употребление алкоголя и плохая работа желчевыводящей системы. Дополнительная причина — жирная пища в рационе", — указано в материале.
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Вялов подчеркнул, что, если "поджелудочная дает о себе знать", есть две попытки остановить болезнь: изменить образ жизни и принимать препараты, выписанные врачом, или "уже в стационаре, с помощью хирургов".
Специалист также добавил, что ожирение, а также избыток жиров в рационе негативно влияют на здоровье, увеличивая риск развития различных видов онкозаболеваний, в том числе рака поджелудочной железы.
Ранее сообщалось, что ученые проанализировали динамику смертности от рака, вызванного тем, что можно устранить, и выяснили, что больше всего жизней уносят злокачественные образования, связанные с курением. В 2020 году от них скончались 1,3 миллиона человек в семи крупных странах, включая Россию. Следом — алкоголь, лишний вес и папилломавирусы.
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