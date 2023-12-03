https://ria.ru/20231203/voditeli-1913507092.html

Польский политик: украинские водители блокируют проезд легковушек на дороге

Польский политик: украинские водители блокируют проезд легковушек на дороге - РИА Новости, 04.12.2023

Польский политик: украинские водители блокируют проезд легковушек на дороге

Украинские водители блокируют проезд легковых автомобилей на польской дороге возле границы, сообщил польский политик, связанный с движением перевозчиков, Рафал... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-03T21:41

2023-12-03T21:41

2023-12-04T09:32

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ВАРШАВА, 4 дек - РИА Новости. Украинские водители блокируют проезд легковых автомобилей на польской дороге возле границы, сообщил польский политик, связанный с движением перевозчиков, Рафал Меклер. Он опубликовал в соцсети Х видеозапись, где видно, как водители в светоотражающих жилетах один за одним переходят дорогу по пешеходному переходу в одну и другую сторону таким образом, чтобы на переходе всегда находились люди. Так они не позволяют проехать через переход легковым автомобилям, очередь из которых скопилась на дороге. Меклер пояснил, что блокирование дороги происходит в населенном пункте Ситанец около Замойстья. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231203/polsha-1913431481.html

https://ria.ru/20231201/golodovka-1913270603.html

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в мире, авто, украина, польша, киев, матеуш моравецкий, тарас качка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)