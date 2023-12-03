https://ria.ru/20231203/vintovka-1913436985.html

Винтовка ОСВ-96 получила новые моноэлементные пули

Винтовка ОСВ-96 получила новые моноэлементные пули - РИА Новости, 03.12.2023

Винтовка ОСВ-96 получила новые моноэлементные пули

Для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 (производства ЦКИБ СОО - филиала Тульского КБП "Высокоточных комплексов" Ростеха) создали новые высокоточные бронебойные... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T11:52

2023-12-03T11:52

2023-12-03T11:52

безопасность

алексей матвеев

алексей егоров

конструкторское бюро приборостроения

высокоточные комплексы

ростех

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 (производства ЦКИБ СОО - филиала Тульского КБП "Высокоточных комплексов" Ростеха) создали новые высокоточные бронебойные моноэлементные пули, позволяющие пробивать бронетранспортеры стран НАТО с усиленной броней, сообщил в воскресенье в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" специалист ЦКИБ СОО Алексей Матвеев. "Если штатные боеприпасы обладают многоэлементными пулями, то в данном патроне пуля уже одноэлементная, то есть она сделана, выточена из цельного прута стали", - сказал он. Матвеев пояснил, что чем меньше элементов, тем меньше ошибок "нестабильности". Ведущий программы Алексей Егоров уточнил, что данная пуля способна поразить легкий броневик на дистанции до 2 километров, а цели за "более серьезной броней" - с дистанции до 1,5 километра. При этом существует еще и более эффективный боеприпас. "При абсолютно той же конструкции пули, она тоже одноэлементная стальная, она может пробивать броню, бронебойный патрон. На 100 метрах пробивает борт "натовского" БТР... с усиленной, конечно, с твердой броней", - уточнил Матвеев.

https://ria.ru/20230818/vintovka-1890800059.html

https://ria.ru/20231124/bpla-1911521243.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, алексей матвеев, алексей егоров, конструкторское бюро приборостроения, высокоточные комплексы, ростех