Рейтинг@Mail.ru
Винтовка ОСВ-96 получила новые моноэлементные пули - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/vintovka-1913436985.html
Винтовка ОСВ-96 получила новые моноэлементные пули
Винтовка ОСВ-96 получила новые моноэлементные пули - РИА Новости, 03.12.2023
Винтовка ОСВ-96 получила новые моноэлементные пули
Для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 (производства ЦКИБ СОО - филиала Тульского КБП "Высокоточных комплексов" Ростеха) создали новые высокоточные бронебойные... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T11:52
2023-12-03T11:52
безопасность
алексей матвеев
алексей егоров
конструкторское бюро приборостроения
высокоточные комплексы
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151957/53/1519575311_0:0:2250:1267_1920x0_80_0_0_e0dd36c626c1e90ee5e6bff270d48d67.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 (производства ЦКИБ СОО - филиала Тульского КБП "Высокоточных комплексов" Ростеха) создали новые высокоточные бронебойные моноэлементные пули, позволяющие пробивать бронетранспортеры стран НАТО с усиленной броней, сообщил в воскресенье в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" специалист ЦКИБ СОО Алексей Матвеев. "Если штатные боеприпасы обладают многоэлементными пулями, то в данном патроне пуля уже одноэлементная, то есть она сделана, выточена из цельного прута стали", - сказал он. Матвеев пояснил, что чем меньше элементов, тем меньше ошибок "нестабильности". Ведущий программы Алексей Егоров уточнил, что данная пуля способна поразить легкий броневик на дистанции до 2 километров, а цели за "более серьезной броней" - с дистанции до 1,5 километра. При этом существует еще и более эффективный боеприпас. "При абсолютно той же конструкции пули, она тоже одноэлементная стальная, она может пробивать броню, бронебойный патрон. На 100 метрах пробивает борт "натовского" БТР... с усиленной, конечно, с твердой броней", - уточнил Матвеев.
https://ria.ru/20230818/vintovka-1890800059.html
https://ria.ru/20231124/bpla-1911521243.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151957/53/1519575311_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4c42c143eb66d12eeb002b37b31e26fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, алексей матвеев, алексей егоров, конструкторское бюро приборостроения, высокоточные комплексы, ростех
Безопасность, Алексей Матвеев, Алексей Егоров, Конструкторское бюро приборостроения, Высокоточные комплексы, Ростех
Винтовка ОСВ-96 получила новые моноэлементные пули

Винтовка ОСВ-96 получила новые моноэлементные пули для пробития БТРов НАТО

© Фото : Vitaly V. KuzminСнайперская винтовка ОСВ-96
Снайперская винтовка ОСВ-96 - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Снайперская винтовка ОСВ-96 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 (производства ЦКИБ СОО - филиала Тульского КБП "Высокоточных комплексов" Ростеха) создали новые высокоточные бронебойные моноэлементные пули, позволяющие пробивать бронетранспортеры стран НАТО с усиленной броней, сообщил в воскресенье в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" специалист ЦКИБ СОО Алексей Матвеев.
"Если штатные боеприпасы обладают многоэлементными пулями, то в данном патроне пуля уже одноэлементная, то есть она сделана, выточена из цельного прута стали", - сказал он.
Винтовка Астарта калибра 12,7 мм на форуме Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Серийное производство винтовки "Астарта" начнут через четыре месяца
18 августа, 12:16
Матвеев пояснил, что чем меньше элементов, тем меньше ошибок "нестабильности".
Ведущий программы Алексей Егоров уточнил, что данная пуля способна поразить легкий броневик на дистанции до 2 километров, а цели за "более серьезной броней" - с дистанции до 1,5 километра.
При этом существует еще и более эффективный боеприпас.
"При абсолютно той же конструкции пули, она тоже одноэлементная стальная, она может пробивать броню, бронебойный патрон. На 100 метрах пробивает борт "натовского" БТР... с усиленной, конечно, с твердой броней", - уточнил Матвеев.
Компактный комплекс противодействия беспилотникам Чистюля - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
В России разработали компактный антидроновый комплекс "Чистюля"
24 ноября, 11:12
 
БезопасностьАлексей МатвеевАлексей ЕгоровКонструкторское бюро приборостроенияВысокоточные комплексыРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала