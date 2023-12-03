https://ria.ru/20231203/ukraina-1913447062.html
На Украине без электроснабжения остались 926 населенных пунктов
На Украине без электроснабжения остались 926 населенных пунктов - РИА Новости, 03.12.2023
На Украине без электроснабжения остались 926 населенных пунктов
Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале сообщило в воскресенье, что в стране в том числе из-за непогоды без электроснабжения остались 926... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T13:29
2023-12-03T13:29
2023-12-03T13:29
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале сообщило в воскресенье, что в стране в том числе из-за непогоды без электроснабжения остались 926 населенных пунктов. "В западных областях Украины сохраняются неблагоприятные погодные условия. Из-за обильного снега и порывистого ветра без электроэнергии остались 504 населенных пункта", - говорится в сообщении, опубликованном ведомством, там добавлено, что из-за других причин, в том числе "технологических нарушений без электроснабжения - 422 населенных пункта". В минэнерго отметили, что больше всего населенных пунктов без света остаются – во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. При этом уточняется, что "применение плановых отключений пока не предусматривается". Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в конце ноября призвала жителей страны к экономии электроэнергии на фоне похолодания.
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907549786.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, хмельницкий (город), ивано-франковская область, укрэнерго
В мире, Украина, Хмельницкий (город), Ивано-Франковская область, Укрэнерго
На Украине без электроснабжения остались 926 населенных пунктов
На Украине из-за снега и ветра без света остались 926 населенных пунктов