https://ria.ru/20231203/ukraina-1913447062.html

На Украине без электроснабжения остались 926 населенных пунктов

На Украине без электроснабжения остались 926 населенных пунктов - РИА Новости, 03.12.2023

На Украине без электроснабжения остались 926 населенных пунктов

Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале сообщило в воскресенье, что в стране в том числе из-за непогоды без электроснабжения остались 926... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T13:29

2023-12-03T13:29

2023-12-03T13:29

в мире

украина

хмельницкий (город)

ивано-франковская область

укрэнерго

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале сообщило в воскресенье, что в стране в том числе из-за непогоды без электроснабжения остались 926 населенных пунктов. "В западных областях Украины сохраняются неблагоприятные погодные условия. Из-за обильного снега и порывистого ветра без электроэнергии остались 504 населенных пункта", - говорится в сообщении, опубликованном ведомством, там добавлено, что из-за других причин, в том числе "технологических нарушений без электроснабжения - 422 населенных пункта". В минэнерго отметили, что больше всего населенных пунктов без света остаются – во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. При этом уточняется, что "применение плановых отключений пока не предусматривается". Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в конце ноября призвала жителей страны к экономии электроэнергии на фоне похолодания.

https://ria.ru/20231105/ukraina-1907549786.html

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906145065.html

украина

хмельницкий (город)

ивано-франковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, хмельницкий (город), ивано-франковская область, укрэнерго