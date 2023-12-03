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"Рискуют". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшем будущем
"Рискуют". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшем будущем - РИА Новости, 03.12.2023
"Рискуют". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшем будущем
Конфликт с Россией закончится проигрышем для Украины, которая в его результате останется без территорий и полностью разоренной, пишет турецкая газета Evrensel. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T13:06
2023-12-03T13:06
2023-12-03T13:06
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Конфликт с Россией закончится проигрышем для Украины, которая в его результате останется без территорий и полностью разоренной, пишет турецкая газета Evrensel."С украинской стороны ситуация не патовая, а разочаровывающая. В конце военного конфликта, в который Украина вступила с надеждой взять Крым и Донбасс, она рискует потерять все. Поскольку главной определяющей стороной этого процесса является Запад, а не киевская администрация, то в конечном счете Украине могут достаться лишь большие разрушения", — говорится в материале.Обозреватель отметил, что Североатлантический альянс использовал Украину как пешку ради собственной выгоды, устроив вооруженных конфликт с Россией. По его итогам бывшая советская республика "полностью продует", обеднев и потеряв территории.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
"Рискуют". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшем будущем
Evrensel: Украина проиграет в конфликте с Россией, потеряв территории