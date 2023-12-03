Рейтинг@Mail.ru
"Рискуют". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшем будущем - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/ukraina-1913444862.html
"Рискуют". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшем будущем
"Рискуют". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшем будущем - РИА Новости, 03.12.2023
"Рискуют". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшем будущем
Конфликт с Россией закончится проигрышем для Украины, которая в его результате останется без территорий и полностью разоренной, пишет турецкая газета Evrensel. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T13:06
2023-12-03T13:06
в мире
украина
россия
донбасс
владимир путин
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719512_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_383b58b660e4adbae098bf31fbacce40.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Конфликт с Россией закончится проигрышем для Украины, которая в его результате останется без территорий и полностью разоренной, пишет турецкая газета Evrensel.&quot;С украинской стороны ситуация не патовая, а разочаровывающая. В конце военного конфликта, в который Украина вступила с надеждой взять Крым и Донбасс, она рискует потерять все. Поскольку главной определяющей стороной этого процесса является Запад, а не киевская администрация, то в конечном счете Украине могут достаться лишь большие разрушения&quot;, — говорится в материале.Обозреватель отметил, что Североатлантический альянс использовал Украину как пешку ради собственной выгоды, устроив вооруженных конфликт с Россией. По его итогам бывшая советская республика "полностью продует", обеднев и потеряв территории.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231203/shag-1913438469.html
https://ria.ru/20231203/vypad-1913426298.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719512_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_fa60087a20dc1ca9f7b9ab98ea38ef1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
"Рискуют". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшем будущем

Evrensel: Украина проиграет в конфликте с Россией, потеряв территории

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Конфликт с Россией закончится проигрышем для Украины, которая в его результате останется без территорий и полностью разоренной, пишет турецкая газета Evrensel.
«

"С украинской стороны ситуация не патовая, а разочаровывающая. В конце военного конфликта, в который Украина вступила с надеждой взять Крым и Донбасс, она рискует потерять все. Поскольку главной определяющей стороной этого процесса является Запад, а не киевская администрация, то в конечном счете Украине могут достаться лишь большие разрушения", — говорится в материале.

Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Город падет. В США раскрыли шокирующий шаг России против ВСУ
Вчера, 12:11
Обозреватель отметил, что Североатлантический альянс использовал Украину как пешку ради собственной выгоды, устроив вооруженных конфликт с Россией. По его итогам бывшая советская республика "полностью продует", обеднев и потеряв территории.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
"Будут проблемы". Генерал ВСУ сделал дерзкий выпад в адрес Запада
Вчера, 10:03
 
В миреУкраинаРоссияДонбассВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала