https://ria.ru/20231203/ukraina-1913444247.html

США до последнего будут накачивать Украину оружием, заявил эксперт

США до последнего будут накачивать Украину оружием, заявил эксперт - РИА Новости, 03.12.2023

США до последнего будут накачивать Украину оружием, заявил эксперт

США до последнего будут накачивать Украину оружием для противостояния с Россией, финансирование так или иначе будет найдено, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T13:01

2023-12-03T13:01

2023-12-03T13:01

украина

россия

сергей лавров

игорь коротченко

сша

дмитрий песков

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792273993_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_777368496f32dafd78b8c1658af4cc16.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. США до последнего будут накачивать Украину оружием для противостояния с Россией, финансирование так или иначе будет найдено, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В субботу глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на 50% нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине. По его словам, Вашингтон намерен не позволить России одержать победу на Украине и нацелен и далее помогать Киеву. При этом, он отметил, что США сохраняют способность выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь сразу в несколько театров военных действий, что подразумевает и Израиль, и Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Киеву нужно понять, что победить Россию невозможно, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, у коллективного Запада растет усталость от конфликта на Украине и нежелание давать ей деньги, вооружения и боеприпасы. "Американская промышленность - достаточно эффективная и адаптивная. ВПК США реагирует на внешние обстоятельства также достаточно гибко, поэтому могу лишь повторить, что есть консолидированное решение Запада по поддержке Украины в ближайшие 2-3 года. Поэтому, не следует думать, что какие-то технические вопросы, перебои в выделении средств означают, что Украина будет брошена на произвол судьбы. Нет, до последнего Украину будут накачивать оружием, деньгами для продолжения боевых действий и противостояния с Россией", - считает эксперт. Коротченко подчеркнул, что Штаты по-прежнему являются главным бенефециаром конфликта на Украине, поэтому для увеличения поставок боеприпасов и других видов неотложной военной помощи предприятия американского ВПК получат необходимое финансирование. "Как в Первую, так и во Вторую мировые войны, так и сейчас любая война работает на благо США, как не покажется парадоксальным, поскольку не затрагивает территорию США, а дает американцам возможность увеличивать производство, расширять номенклатуру военных поставок, создать новые рабочие места, направлять средства на модернизацию производств... То есть США от любой войны всегда получают существенную выгоду. Так происходит и сегодня", - заявил аналитик. Коротченко не исключил, что и в нынешней ситуации будет расширена номенклатура производимой американцами техники, вооружений, боеприпасов с последующим выделением средств из бюджета США, а также, возможно, "и из бюджетов европейских стран". Ранее в МО РФ заявили, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20231128/oruzhie-1912268669.html

https://ria.ru/20231124/oruzhie-1911672654.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сергей лавров, игорь коротченко, сша, дмитрий песков, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато, в мире