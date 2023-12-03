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На Украине заявили о падении поступлений в бюджет от таможни - РИА Новости, 03.12.2023
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12:49 03.12.2023 (обновлено: 12:50 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/ukraina-1913442663.html
На Украине заявили о падении поступлений в бюджет от таможни
На Украине заявили о падении поступлений в бюджет от таможни - РИА Новости, 03.12.2023
На Украине заявили о падении поступлений в бюджет от таможни
Поступления в госбюджет Украины от таможни упали в ноябре на 253 миллиона долларов из-за блокады коммерческих фур на погранпереходах со стороны Польши и... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:49
2023-12-03T12:50
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Поступления в госбюджет Украины от таможни упали в ноябре на 253 миллиона долларов из-за блокады коммерческих фур на погранпереходах со стороны Польши и Словакии, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что из-за блокады границы польскими перевозчиками украинский экспорт сократился на 40%, при этом на некоторых пунктах пропуска он упал вдвое. "Польша решила наказывать Зеленского за хамство, наглость и неблагодарность гривной. Поступления от таможни на Украине упали в ноябре на 9,2 миллиарда гривен (253 миллиона долларов) из-за блокады коммерческих фур на погранпереходах со стороны Польши и Словакии. А теперь к блокаде подключилась еще и Венгрия", - написал Азаров в соцсети. Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что государственная таможенная служба в ноябре перевела в госбюджет 39,2 миллиарда гривен (более миллиарда долларов), что равно 81% от всего плана поступлений, причина недоимки, по его мнению, связана с блокированием польскими перевозчиками украинской границы. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
https://ria.ru/20230809/zerno-1888973767.html
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в мире, украина, польша, словакия, николай азаров (политик), тарас качка, матеуш моравецкий, верховная рада украины
В мире, Украина, Польша, Словакия, Николай Азаров (политик), Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Верховная Рада Украины
На Украине заявили о падении поступлений в бюджет от таможни

Поступления в бюджет Украины от таможни в ноябре упали на 253 миллиона долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области
Автомобили на международном пункте пропуска Краковец - Корчева (Украина - Польша) во Львовской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Поступления в госбюджет Украины от таможни упали в ноябре на 253 миллиона долларов из-за блокады коммерческих фур на погранпереходах со стороны Польши и Словакии, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что из-за блокады границы польскими перевозчиками украинский экспорт сократился на 40%, при этом на некоторых пунктах пропуска он упал вдвое.
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"Польша решила наказывать Зеленского за хамство, наглость и неблагодарность гривной. Поступления от таможни на Украине упали в ноябре на 9,2 миллиарда гривен (253 миллиона долларов) из-за блокады коммерческих фур на погранпереходах со стороны Польши и Словакии. А теперь к блокаде подключилась еще и Венгрия", - написал Азаров в соцсети.
Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что государственная таможенная служба в ноябре перевела в госбюджет 39,2 миллиарда гривен (более миллиарда долларов), что равно 81% от всего плана поступлений, причина недоимки, по его мнению, связана с блокированием польскими перевозчиками украинской границы.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
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В миреУкраинаПольшаСловакияНиколай Азаров (политик)Тарас КачкаМатеуш МоравецкийВерховная Рада Украины
 
 
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