https://ria.ru/20231203/ukraina-1913406575.html

"Ситуация усложняется": в Польше раскрыли обман про ситуацию в зоне СВО

"Ситуация усложняется": в Польше раскрыли обман про ситуацию в зоне СВО - РИА Новости, 03.12.2023

"Ситуация усложняется": в Польше раскрыли обман про ситуацию в зоне СВО

Киев заявляет об успехах ВСУ на фронте, но на самом деле ситуация для Украины сложная и вскоре может еще сильнее ухудшиться, пишет обозреватель польского... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T03:45

2023-12-03T03:45

2023-12-03T03:45

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Киев заявляет об успехах ВСУ на фронте, но на самом деле ситуация для Украины сложная и вскоре может еще сильнее ухудшиться, пишет обозреватель польского портала Wnp Влодек Калета."Украинцы рапортуют, что их солдаты продолжают успешно сражаться, однако ситуация для Киева остается очень сложной. А может стать еще хуже после демобилизации 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта", — отметил Калета.Он предположил, что трудности на фронте и плачевная для Киева обстановка могут стать причинами для ускорения мирного урегулирования.Кроме того, добавил автор, ВСУ испытывают кадровый голод, причем, подчеркнул Калета, Киев не может набрать необходимое количество военнослужащих, не вызвав социальных волнений.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231202/zaluzhnyy-1913390537.html

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в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины