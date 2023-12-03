Рейтинг@Mail.ru
"Ситуация усложняется": в Польше раскрыли обман про ситуацию в зоне СВО - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:45 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/ukraina-1913406575.html
"Ситуация усложняется": в Польше раскрыли обман про ситуацию в зоне СВО
"Ситуация усложняется": в Польше раскрыли обман про ситуацию в зоне СВО - РИА Новости, 03.12.2023
"Ситуация усложняется": в Польше раскрыли обман про ситуацию в зоне СВО
Киев заявляет об успехах ВСУ на фронте, но на самом деле ситуация для Украины сложная и вскоре может еще сильнее ухудшиться, пишет обозреватель польского... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T03:45
2023-12-03T03:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Киев заявляет об успехах ВСУ на фронте, но на самом деле ситуация для Украины сложная и вскоре может еще сильнее ухудшиться, пишет обозреватель польского портала Wnp Влодек Калета.&quot;Украинцы рапортуют, что их солдаты продолжают успешно сражаться, однако ситуация для Киева остается очень сложной. А может стать еще хуже после демобилизации 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта&quot;, — отметил Калета.Он предположил, что трудности на фронте и плачевная для Киева обстановка могут стать причинами для ускорения мирного урегулирования.Кроме того, добавил автор, ВСУ испытывают кадровый голод, причем, подчеркнул Калета, Киев не может набрать необходимое количество военнослужащих, не вызвав социальных волнений.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231202/zaluzhnyy-1913390537.html
украина
польша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Ситуация усложняется": в Польше раскрыли обман про ситуацию в зоне СВО

Wnp: Украина врет об успехах ВСУ на фронте

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Киев заявляет об успехах ВСУ на фронте, но на самом деле ситуация для Украины сложная и вскоре может еще сильнее ухудшиться, пишет обозреватель польского портала Wnp Влодек Калета.
«

"Украинцы рапортуют, что их солдаты продолжают успешно сражаться, однако ситуация для Киева остается очень сложной. А может стать еще хуже после демобилизации 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта", — отметил Калета.

Он предположил, что трудности на фронте и плачевная для Киева обстановка могут стать причинами для ускорения мирного урегулирования.
Кроме того, добавил автор, ВСУ испытывают кадровый голод, причем, подчеркнул Калета, Киев не может набрать необходимое количество военнослужащих, не вызвав социальных волнений.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
"По двадцать тысяч". В США пришли в ужас из-за нового плана Залужного
Вчера, 22:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала