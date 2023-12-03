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При ударах ЦАХАЛ по югу сектора Газа погибли более 60 человек, пишут СМИ

При ударах ЦАХАЛ по югу сектора Газа погибли более 60 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2023

При ударах ЦАХАЛ по югу сектора Газа погибли более 60 человек, пишут СМИ

Более 60 человек погибли в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, передает палестинское агентство новостей WAFA. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T15:57

2023-12-03T15:57

2023-12-03T15:57

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 60 человек погибли в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, передает палестинское агентство новостей WAFA. "Десятки человек были убиты и ранены в воскресенье в результате серии израильских обстрелов в различных районах сектора Газа.... Более 60 человек погибли на юге сектора Газа, в Хан-Юнисе, после того, как самолеты обстреляли десятками ракет ряд районов на востоке и в центре города", - говорится в сообщении агентства. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа