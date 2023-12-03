При ударах ЦАХАЛ по югу сектора Газа погибли более 60 человек, пишут СМИ
WAFA: при израильских ударах на юге сектора Газа погибли более 60 человек
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 60 человек погибли в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, передает палестинское агентство новостей WAFA.
"Десятки человек были убиты и ранены в воскресенье в результате серии израильских обстрелов в различных районах сектора Газа.... Более 60 человек погибли на юге сектора Газа, в Хан-Юнисе, после того, как самолеты обстреляли десятками ракет ряд районов на востоке и в центре города", - говорится в сообщении агентства.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.