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При ударах ЦАХАЛ по югу сектора Газа погибли более 60 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2023
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15:57 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/udary-1913464246.html
При ударах ЦАХАЛ по югу сектора Газа погибли более 60 человек, пишут СМИ
При ударах ЦАХАЛ по югу сектора Газа погибли более 60 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2023
При ударах ЦАХАЛ по югу сектора Газа погибли более 60 человек, пишут СМИ
Более 60 человек погибли в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, передает палестинское агентство новостей WAFA. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:57
2023-12-03T15:57
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 60 человек погибли в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, передает палестинское агентство новостей WAFA. "Десятки человек были убиты и ранены в воскресенье в результате серии израильских обстрелов в различных районах сектора Газа.... Более 60 человек погибли на юге сектора Газа, в Хан-Юнисе, после того, как самолеты обстреляли десятками ракет ряд районов на востоке и в центре города", - говорится в сообщении агентства. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
израиль
сектор газа
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60
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60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
При ударах ЦАХАЛ по югу сектора Газа погибли более 60 человек, пишут СМИ

WAFA: при израильских ударах на юге сектора Газа погибли более 60 человек

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 60 человек погибли в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, передает палестинское агентство новостей WAFA.
"Десятки человек были убиты и ранены в воскресенье в результате серии израильских обстрелов в различных районах сектора Газа.... Более 60 человек погибли на юге сектора Газа, в Хан-Юнисе, после того, как самолеты обстреляли десятками ракет ряд районов на востоке и в центре города", - говорится в сообщении агентства.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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