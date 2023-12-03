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"Мощный удар": Зеленского предупредили о катастрофе из-за Залужного
"Мощный удар": Зеленского предупредили о катастрофе из-за Залужного - РИА Новости, 03.12.2023
"Мощный удар": Зеленского предупредили о катастрофе из-за Залужного
заявил руководитель киевского научно-исследовательского института "Пента" Владимир Фесенко. Его слова передает NBC News. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T18:03
2023-12-03T18:03
2023-12-03T23:34
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валерий залужный
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Отстранение от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного чревато серьезными последствиями для президента Украины Владимира Зеленского, заявил руководитель киевского научно-исследовательского института "Пента" Владимир Фесенко. Его слова передает NBC News."Залужный — второй по популярности человек на Украине, и офис президента видит в нем потенциального соперника. Сейчас, кажется, Залужного хотят обвинить во всех проблемах на фронте", — отметил украинский эксперт.Фесенко подчеркнул, что увольнение главкома ВСУ, обладающего расположением как армии, так и общества, ослабит позиции Зеленского. По этой причине отстранение Залужного обернется "мощным ударом" по украинскому президенту, говорится в материале.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о нарастающей напряженности в отношениях Зеленского с Залужным. Так, ранее журнал The Economist сообщил со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что конфликт между президентом и главкомом был предсказуемым результатом неудачного летнего контрнаступления. При этом, по сведениям издания, многие в окружении Зеленского согласны с позицией Залужного, который в интервью The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.
https://ria.ru/20231203/territoriya-1913459533.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, владимир фесенко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Владимир Фесенко, Вооруженные силы Украины
"Мощный удар": Зеленского предупредили о катастрофе из-за Залужного
NBC News: отстранение Залужного обернется для Зеленского катастрофой
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Отстранение от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного чревато серьезными последствиями для президента Украины Владимира Зеленского,
заявил руководитель киевского научно-исследовательского института "Пента" Владимир Фесенко. Его слова передает NBC News
.
"Залужный — второй по популярности человек на Украине, и офис президента видит в нем потенциального соперника. Сейчас, кажется, Залужного хотят обвинить во всех проблемах на фронте", — отметил украинский эксперт.
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Фесенко подчеркнул, что увольнение главкома ВСУ, обладающего расположением как армии, так и общества, ослабит позиции Зеленского. По этой причине отстранение Залужного обернется "мощным ударом" по украинскому президенту, говорится в материале.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о нарастающей напряженности в отношениях Зеленского с Залужным. Так, ранее журнал The Economist сообщил со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что конфликт между президентом и главкомом был предсказуемым результатом неудачного летнего контрнаступления. При этом, по сведениям издания, многие в окружении Зеленского согласны с позицией Залужного, который в интервью The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.
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