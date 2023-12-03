Новый этап. Успех российских военных на Украине заставил НАТО встревожиться
Генсек НАТО Столтенберг: следует готовиться к плохим новостям с Украины
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ситуация на поле для Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада, заявил генсек НАТО Йенс Стотенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.
«
"Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена", — посетовал он.
Столтенберг также признал, что члены НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на боеприпасы. По его словам, Украина находится в "критической ситуации".
После вопроса интервьюера о том, как в такой ситуации следует действовать ВСУ, генсек НАТО переадресовал "принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству".
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.