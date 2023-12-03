https://ria.ru/20231203/trevoga-1913408920.html

Новый этап. Успех российских военных на Украине заставил НАТО встревожиться

Новый этап. Успех российских военных на Украине заставил НАТО встревожиться - РИА Новости, 03.12.2023

Новый этап. Успех российских военных на Украине заставил НАТО встревожиться

Ситуация на поле для Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада, заявил генсек НАТО Йенс Стотенберг в интервью немецкому... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T05:31

2023-12-03T05:31

2023-12-03T07:17

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ситуация на поле для Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада, заявил генсек НАТО Йенс Стотенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste."Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена", — посетовал он.Столтенберг также признал, что члены НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на боеприпасы. По его словам, Украина находится в "критической ситуации".После вопроса интервьюера о том, как в такой ситуации следует действовать ВСУ, генсек НАТО переадресовал "принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству".Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231203/mnenie-1913403639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, нато, вооруженные силы украины