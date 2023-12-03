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Новый этап. Успех российских военных на Украине заставил НАТО встревожиться - РИА Новости, 03.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:31 03.12.2023 (обновлено: 07:17 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/trevoga-1913408920.html
Новый этап. Успех российских военных на Украине заставил НАТО встревожиться
Новый этап. Успех российских военных на Украине заставил НАТО встревожиться - РИА Новости, 03.12.2023
Новый этап. Успех российских военных на Украине заставил НАТО встревожиться
Ситуация на поле для Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада, заявил генсек НАТО Йенс Стотенберг в интервью немецкому... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T05:31
2023-12-03T07:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ситуация на поле для Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада, заявил генсек НАТО Йенс Стотенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste."Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена", — посетовал он.Столтенберг также признал, что члены НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на боеприпасы. По его словам, Украина находится в "критической ситуации".После вопроса интервьюера о том, как в такой ситуации следует действовать ВСУ, генсек НАТО переадресовал "принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству".Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231203/mnenie-1913403639.html
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в мире, украина, россия, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
Новый этап. Успех российских военных на Украине заставил НАТО встревожиться

Генсек НАТО Столтенберг: следует готовиться к плохим новостям с Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ситуация на поле для Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада, заявил генсек НАТО Йенс Стотенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.
«
"Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена", — посетовал он.
Столтенберг также признал, что члены НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на боеприпасы. По его словам, Украина находится в "критической ситуации".
После вопроса интервьюера о том, как в такой ситуации следует действовать ВСУ, генсек НАТО переадресовал "принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству".
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