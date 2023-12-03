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На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области открыли движение после ДТП - РИА Новости, 03.12.2023
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12:05 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/trassa-1913437973.html
На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области открыли движение после ДТП
На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области открыли движение после ДТП - РИА Новости, 03.12.2023
На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области открыли движение после ДТП
Движение на 656 километре М-4 "Дон" под Ростовом открыто после ДТП, сообщил "Автодор" в телеграм-канале. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:05
2023-12-03T12:05
происшествия
авто
воронежская область
ростов-на-дону
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Движение на 656 километре М-4 "Дон" под Ростовом открыто после ДТП, сообщил "Автодор" в телеграм-канале. Движение на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону ранее было приостановлено из-за ДТП и организован объезд. В Telegram-канале "МВД Медиа" уточнили, что на 657 километре столкнулись два грузовика и легковушка, есть пострадавшие. "Открыто движение на 656 километре М-4 "Дон", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231203/dtp-1913430115.html
воронежская область
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происшествия, авто, воронежская область, ростов-на-дону
Происшествия, Авто, Воронежская область, Ростов-на-Дону
На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области открыли движение после ДТП

На 656 км трассы М-4 "Дон" в Воронежской области открыли движение после ДТП

© Фото : МВД Медиа/TelegramДТП на трассе М4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области
ДТП на трассе М4 Дон в Павловском районе Воронежской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : МВД Медиа/Telegram
ДТП на трассе М4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Движение на 656 километре М-4 "Дон" под Ростовом открыто после ДТП, сообщил "Автодор" в телеграм-канале.
Движение на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону ранее было приостановлено из-за ДТП и организован объезд. В Telegram-канале "МВД Медиа" уточнили, что на 657 километре столкнулись два грузовика и легковушка, есть пострадавшие.
"Открыто движение на 656 километре М-4 "Дон", - говорится в сообщении.
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