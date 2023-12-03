https://ria.ru/20231203/trassa-1913437973.html

На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области открыли движение после ДТП

На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области открыли движение после ДТП - РИА Новости, 03.12.2023

На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области открыли движение после ДТП

Движение на 656 километре М-4 "Дон" под Ростовом открыто после ДТП, сообщил "Автодор" в телеграм-канале. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:05

2023-12-03T12:05

2023-12-03T12:05

происшествия

авто

воронежская область

ростов-на-дону

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Движение на 656 километре М-4 "Дон" под Ростовом открыто после ДТП, сообщил "Автодор" в телеграм-канале. Движение на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону ранее было приостановлено из-за ДТП и организован объезд. В Telegram-канале "МВД Медиа" уточнили, что на 657 километре столкнулись два грузовика и легковушка, есть пострадавшие. "Открыто движение на 656 километре М-4 "Дон", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231203/dtp-1913430115.html

воронежская область

ростов-на-дону

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Влада Копылова

происшествия, авто, воронежская область, ростов-на-дону