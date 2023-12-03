Трамп заявил о "крестовом походе" против Байдена
Трамп назвал свое возвращение в политику "крестовым походом" против Байдена
© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед избирателями в штате Айова, назвал свое возвращение в политику и участие в президентской гонке "праведным крестовым походом" против действующего главы государства Джо Байдена.
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"Это будет величайшее возвращение в истории — я не говорю о возвращении в политическом смысле, потому что меня это не волнует — это будет величайшее возвращение для страны", — приводит слова политика издание Daily Caller.
Трамп также назвал это "праведным крестовым походом", который "освободит" американский народ от "Байдена и преступников в администрации Байдена". Аудитория встретила эти заявления бурными аплодисментами.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт.
Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.