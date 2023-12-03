https://ria.ru/20231203/torgi-1913397353.html

Российский аукционный холдинг - аналог Christie's проведет первые торги

Российский аукционный холдинг - аналог Christie's проведет первые торги - РИА Новости, 03.12.2023

Российский аукционный холдинг - аналог Christie's проведет первые торги

Российский аукционный холдинг, в который вошли Московский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом, 3 декабря... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T00:23

2023-12-03T00:23

2023-12-03T00:23

культура

россия

москва

sotheby's

культура

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российский аукционный холдинг, в который вошли Московский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом, 3 декабря проведут первые торги из 83 лотов музейного уровня на предварительную сумму в полмиллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукциона. Он станет первым по уровню и тематически сопоставимым с отмененными "русскими торгами " Christie's и Sotheby's. По мнению сообщества, заменить ушедшие международные аукционы может институция с уровнем экспертизы, которым сейчас по отдельности не обладает ни один игрок рынка. Торги 3 декабря станут еще и громким заявлением о создании организации такого уровня — первого в России аукционного холдинга. На торги выставят картину "Корабль в море на фоне гор" 1891 года Ивана Айвазовского за 55 миллионов рублей. Также на аукционе представят серию пейзажей, в числе которых "Виллы" Бориса Кустодиева за 70 миллионов рублей, "Летний пейзаж" Ивана Шишкина за 23 миллиона рублей, "Пейзаж осень" Петра Кончаловского за 14 миллионов рублей и "Гималаи" Николая Рериха за 4 миллиона рублей. Кроме того, в каталог вошла зарисовка Виктора Васнецова "Седой воин" за 2,2 миллиона рублей к программной картине из фонда Русского музея. Соучредитель Московского аукционного дома и управляющий партнер холдинга Федор Светлаков считает, что выйти на иной уровень возможно только кардинально пересмотрев устоявшийся подход — в части управления, команды, продаж, клиентского сервиса, формирования коллекции, результата. В свою очередь основатель холдинга и Московского аукционного дома Александр Попов напомнил, что с марта 2022 года мировые аукционные дома отказались от проведения "русских торгов", основной аудиторией которых были российские коллекционеры. По его мнению, это активизировало внутренний рынок, однако систематические аукционы того уровня и формата, к которому коллекционеров "приучили" в Лондоне, будут проводиться в России впервые. Торги пройдут в историческом особняке Ф.С. Коробова в Москве 3 декабря.

https://realty.ria.ru/20200804/1575353456.html

https://realty.ria.ru/20230724/zakon-1885985295.html

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россия, москва, sotheby's , культура, общество