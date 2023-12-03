https://ria.ru/20231203/terakt-1913418660.html
Президент Филиппин осудил атаку террористов на университет
Президент Филиппин осудил атаку террористов на университет - РИА Новости, 03.12.2023
Президент Филиппин осудил атаку террористов на университет
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в соцсети Х решительно осудил взрыв, произошедший утром в воскресенье в университете Минданао, и заявил, что за ним... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T08:27
2023-12-03T08:27
2023-12-03T08:27
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в соцсети Х решительно осудил взрыв, произошедший утром в воскресенье в университете Минданао, и заявил, что за ним стоят иностранные террористы. Ранее местное издание Manila Bulletin со ссылкой на полицию сообщило, что по меньшей мере три человека погибли, семеро пострадали в результате взрыва в спортзале университета на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы в государственном университете Минданао. "Я самым решительным образом осуждаю бессмысленные и наиболее отвратительные действия, совершенные иностранными террористами в отношении государственного университета Минданао (МГУ) и общин Марави этим ранним воскресным утром", - написал президент. Маркос-младший выразил соболезнования жертвам "последнего посягательства на мир" и их близким, а также сообщил, что всем службам безопасности страны поручено обеспечивать защиту граждан. Президент призвал всех сохранять спокойствие, а также молиться о жертвах теракта и их семьях.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, филиппины, марави, фердинанд маркос
В мире, Филиппины, Марави, Фердинанд Маркос
Президент Филиппин осудил атаку террористов на университет
Президент Филиппин осудил атаку иностранных террористов в университете Минданао
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в соцсети Х
решительно осудил взрыв, произошедший утром в воскресенье в университете Минданао, и заявил, что за ним стоят иностранные террористы.
Ранее местное издание Manila Bulletin со ссылкой на полицию сообщило, что по меньшей мере три человека погибли, семеро пострадали в результате взрыва в спортзале университета на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы в государственном университете Минданао.
При взрыве в университете на Филиппинах погибли три человека
"Я самым решительным образом осуждаю бессмысленные и наиболее отвратительные действия, совершенные иностранными террористами в отношении государственного университета Минданао (МГУ) и общин Марави
этим ранним воскресным утром", - написал президент.
Маркос-младший выразил соболезнования жертвам "последнего посягательства на мир" и их близким, а также сообщил, что всем службам безопасности страны поручено обеспечивать защиту граждан.
Президент призвал всех сохранять спокойствие, а также молиться о жертвах теракта и их семьях.
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