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Президент Филиппин осудил атаку террористов на университет - РИА Новости, 03.12.2023
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08:27 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/terakt-1913418660.html
Президент Филиппин осудил атаку террористов на университет
Президент Филиппин осудил атаку террористов на университет - РИА Новости, 03.12.2023
Президент Филиппин осудил атаку террористов на университет
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в соцсети Х решительно осудил взрыв, произошедший утром в воскресенье в университете Минданао, и заявил, что за ним... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T08:27
2023-12-03T08:27
в мире
филиппины
марави
фердинанд маркос
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в соцсети Х решительно осудил взрыв, произошедший утром в воскресенье в университете Минданао, и заявил, что за ним стоят иностранные террористы. Ранее местное издание Manila Bulletin со ссылкой на полицию сообщило, что по меньшей мере три человека погибли, семеро пострадали в результате взрыва в спортзале университета на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы в государственном университете Минданао. "Я самым решительным образом осуждаю бессмысленные и наиболее отвратительные действия, совершенные иностранными террористами в отношении государственного университета Минданао (МГУ) и общин Марави этим ранним воскресным утром", - написал президент. Маркос-младший выразил соболезнования жертвам "последнего посягательства на мир" и их близким, а также сообщил, что всем службам безопасности страны поручено обеспечивать защиту граждан. Президент призвал всех сохранять спокойствие, а также молиться о жертвах теракта и их семьях.
https://ria.ru/20231203/vzryv-1913418524.html
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в мире, филиппины, марави, фердинанд маркос
В мире, Филиппины, Марави, Фердинанд Маркос
Президент Филиппин осудил атаку террористов на университет

Президент Филиппин осудил атаку иностранных террористов в университете Минданао

© AP Photo / Aaron FavilaФердинанд Маркос
Фердинанд Маркос - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Aaron Favila
Фердинанд Маркос. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в соцсети Х решительно осудил взрыв, произошедший утром в воскресенье в университете Минданао, и заявил, что за ним стоят иностранные террористы.
Ранее местное издание Manila Bulletin со ссылкой на полицию сообщило, что по меньшей мере три человека погибли, семеро пострадали в результате взрыва в спортзале университета на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы в государственном университете Минданао.
Полицейские на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
При взрыве в университете на Филиппинах погибли три человека
08:23
"Я самым решительным образом осуждаю бессмысленные и наиболее отвратительные действия, совершенные иностранными террористами в отношении государственного университета Минданао (МГУ) и общин Марави этим ранним воскресным утром", - написал президент.
Маркос-младший выразил соболезнования жертвам "последнего посягательства на мир" и их близким, а также сообщил, что всем службам безопасности страны поручено обеспечивать защиту граждан.
Президент призвал всех сохранять спокойствие, а также молиться о жертвах теракта и их семьях.
Сотрудники ФБР и полиции в США - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
СМИ: ФБР рассмотрит версию о теракте после взрыва на мосту на границе США
22 ноября, 22:03
 
В миреФилиппиныМаравиФердинанд Маркос
 
 
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