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Бойцам из Татарстана в зоне СВО провели телемост с их родными
Бойцам из Татарстана в зоне СВО провели телемост с их родными - РИА Новости, 03.12.2023
Бойцам из Татарстана в зоне СВО провели телемост с их родными
Специалисты военно-политической работы группировки российских войск "Центр" в зоне спецоперации организовали телемост для военных из Татарстана с их семьями по... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T05:08
2023-12-03T05:08
2023-12-03T05:08
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты военно-политической работы группировки российских войск "Центр" в зоне спецоперации организовали телемост для военных из Татарстана с их семьями по защищенной видеоконференцсвязи, соответствующее видео Минобороны России. "Мероприятие для семей военнослужащих было организовано на базе военного комиссариата региона, а для участников СВО – в одном из районов тыловой зоны. В ходе мероприятия военнослужащие смогли поговорить со своими близкими, увидеть своих детей, рассказать о бытовых условиях и получении положенных надбавок и социальных гарантий", - сообщили в ведомстве. В ходе телемоста представитель военкомата Татарстана подчеркнул, что земляки гордятся мужественным решением татарстанцев участвовать в спецоперации. Он заверил, что во взаимодействии с правительством республики семьи военных получают всю необходимую помощь. "В завершение телемоста перед военнослужащими выступила фронтовая концертная бригада ЦВО, исполнив знаменитую фронтовую песню "Катюша", – добавили в ведомстве. Подобные телемосты из зоны СВО с регионами проводятся регулярно с целью поднятия боевого духа военнослужащих и поддержания постоянной связи с семьями бойцов.
https://ria.ru/20231201/telemost-1913057923.html
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россия, центральный военный округ, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы РФ, Общество
Бойцам из Татарстана в зоне СВО провели телемост с их родными
Минобороны провело телемост из зоны СВО для бойцов из Татарстана с их родными