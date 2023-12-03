https://ria.ru/20231203/tayvan-1913457568.html

США могут рискнуть и разместить ракеты на Тайване, заявил эксперт

США могут рискнуть и разместить ракеты на Тайване, заявил эксперт - РИА Новости, 03.12.2023

США могут рискнуть и разместить ракеты на Тайване, заявил эксперт

Американцы могут рискнуть и разместить наземные ракеты средней дальности на Тайване, однако в таком случае это может привести к полномасштабному военному... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T15:06

2023-12-03T15:06

2023-12-03T15:06

в мире

китай

сша

тайвань

нэнси пелоси

российская академия наук

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американцы могут рискнуть и разместить наземные ракеты средней дальности на Тайване, однако в таком случае это может привести к полномасштабному военному конфликту между США и Китаем, сказал РИА Новости руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Ранее издание Nikkei Asia со ссылкой на представителя Тихоокеанской армии США Роба Филлипса сообщило о планах американских военных разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году с целью сдерживания влияния Китая. Представитель армии тем не менее не сообщил подробностей о том, где и когда именно могут быть развернуты американские ракеты. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. "Самое плохое, что можно придумать, но тем не менее этот вариант тоже приходит в голову, - это попытка американцев рискнуть полномасштабным кризисом в Тайваньском проливе и разместить эти ракеты на Тайване. Это, пожалуй, самый грозный и чреватый полномасштабным военным конфликтом сценарий. Хотелось бы думать, что этого не произойдет, хотя добиться этого американцам очень легко, потому что тайваньская администрация полностью зависима от американского военного покровительства, от их поставок вооружений и военной техники", - полагает он. "Если США обратятся с такой просьбой, есть крайне высокая вероятность, что охваченное военно-оборонительным психозом тайваньское общество согласится на такую авантюру. Но последствия будут крайне тяжелыми, поскольку это будет предвестие полномасштабного военного конфликта", - считает эксперт. Еще одним последствием возможного размещения американских ракет в регионе может стать развитие гонки вооружений, предупредил Ломанов. "Поскольку Китай уже располагает большим потенциалом ракет средней дальности, то очень велика вероятность того, что вместо того, чтобы наращивать это количество, Китай будет изменять качество своих вооруженных сил - это усиление стратегических вооружений, системы ПРО", - указал он. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231116/oruzhie-1909918531.html

https://ria.ru/20231114/tayvan-1909278051.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, российская академия наук