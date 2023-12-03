https://ria.ru/20231203/sukhogruz-1913478064.html

В Петербурге застрявший из-за ледовых условий сухогруз удалось вызволить

В Петербурге застрявший из-за ледовых условий сухогруз удалось вызволить - РИА Новости, 03.12.2023

В Петербурге застрявший из-за ледовых условий сухогруз удалось вызволить

Застрявший из-за ледовых условий на Неве в Санкт-Петербурге сухогруз "Пола Калисто" удалось вызволить, он смог выйти на свободную от ледового поля воду и своим... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T17:37

2023-12-03T17:37

2023-12-03T17:38

санкт-петербург

нева (река)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, З дек - РИА Новости. Застрявший из-за ледовых условий на Неве в Санкт-Петербурге сухогруз "Пола Калисто" удалось вызволить, он смог выйти на свободную от ледового поля воду и своим ходом отправиться по назначению, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среде и обеспечению экологической безопасности.Сухогруз "Пола Калисто" размером 140 на 17 метров застрял на Неве. "Спасательная операция с участием петербургского ледокола "Невская Застава" проходила в центральной части города между Троицким и Дворцовым мостами в сложных ледовых условиях на протяжении двух суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что необходимо было создать просторный от льда канал, высвободить сухогруз из ледяного поля, после чего осуществить сопровождение судовой проводки. "Выполненные мероприятия позволили сухогрузу выйти на свободную от ледового поля воду и своим ходом двинуться дальше по предназначению", - сообщает городской комитет.

https://ria.ru/20231203/sneg-1913474921.html

https://ria.ru/20231203/snegopad-1913460766.html

санкт-петербург

нева (река)

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санкт-петербург, нева (река)