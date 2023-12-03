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В Петербурге застрявший из-за ледовых условий сухогруз удалось вызволить - РИА Новости, 03.12.2023
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17:37 03.12.2023 (обновлено: 17:38 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/sukhogruz-1913478064.html
В Петербурге застрявший из-за ледовых условий сухогруз удалось вызволить
В Петербурге застрявший из-за ледовых условий сухогруз удалось вызволить - РИА Новости, 03.12.2023
В Петербурге застрявший из-за ледовых условий сухогруз удалось вызволить
Застрявший из-за ледовых условий на Неве в Санкт-Петербурге сухогруз "Пола Калисто" удалось вызволить, он смог выйти на свободную от ледового поля воду и своим... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T17:37
2023-12-03T17:38
санкт-петербург
нева (река)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, З дек - РИА Новости. Застрявший из-за ледовых условий на Неве в Санкт-Петербурге сухогруз "Пола Калисто" удалось вызволить, он смог выйти на свободную от ледового поля воду и своим ходом отправиться по назначению, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среде и обеспечению экологической безопасности.Сухогруз "Пола Калисто" размером 140 на 17 метров застрял на Неве. "Спасательная операция с участием петербургского ледокола "Невская Застава" проходила в центральной части города между Троицким и Дворцовым мостами в сложных ледовых условиях на протяжении двух суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что необходимо было создать просторный от льда канал, высвободить сухогруз из ледяного поля, после чего осуществить сопровождение судовой проводки. "Выполненные мероприятия позволили сухогрузу выйти на свободную от ледового поля воду и своим ходом двинуться дальше по предназначению", - сообщает городской комитет.
https://ria.ru/20231203/sneg-1913474921.html
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санкт-петербург
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санкт-петербург, нева (река)
Санкт-Петербург, Нева (река)
В Петербурге застрявший из-за ледовых условий сухогруз удалось вызволить

В Петербурге застрявший из-за ледовых условий на Неве сухогруз удалось вызволить

© Фото : Комитет по природопользованию/ВКонтактеСухогруз "Пола Калисто", застрявший из-за ледовых условий на Неве в Санкт-Петербурге
Сухогруз Пола Калисто, застрявший из-за ледовых условий на Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : Комитет по природопользованию/ВКонтакте
Сухогруз "Пола Калисто", застрявший из-за ледовых условий на Неве в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, З дек - РИА Новости. Застрявший из-за ледовых условий на Неве в Санкт-Петербурге сухогруз "Пола Калисто" удалось вызволить, он смог выйти на свободную от ледового поля воду и своим ходом отправиться по назначению, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среде и обеспечению экологической безопасности.
Сухогруз "Пола Калисто" размером 140 на 17 метров застрял на Неве.
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«
"Спасательная операция с участием петербургского ледокола "Невская Застава" проходила в центральной части города между Троицким и Дворцовым мостами в сложных ледовых условиях на протяжении двух суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимо было создать просторный от льда канал, высвободить сухогруз из ледяного поля, после чего осуществить сопровождение судовой проводки.
«
"Выполненные мероприятия позволили сухогрузу выйти на свободную от ледового поля воду и своим ходом двинуться дальше по предназначению", - сообщает городской комитет.
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