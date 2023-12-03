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США заработали на поставках газа в ЕС более 50 миллиардов евро - РИА Новости, 03.12.2023
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08:10 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/ssha-1913417610.html
США заработали на поставках газа в ЕС более 50 миллиардов евро
США заработали на поставках газа в ЕС более 50 миллиардов евро - РИА Новости, 03.12.2023
США заработали на поставках газа в ЕС более 50 миллиардов евро
США с февраля 2022 года поставили Евросоюзу сжиженного природного газа почти на 66,7 миллиарда евро, при этом без влияния антироссийских санкций американские... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T08:10
2023-12-03T08:10
экономика
россия
сша
украина
александр грушко
евростат
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. США с февраля 2022 года поставили Евросоюзу сжиженного природного газа почти на 66,7 миллиарда евро, при этом без влияния антироссийских санкций американские компании получили бы на 52,2 миллиарда евро меньше, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Согласно данным ведомства, Евросоюз за 20 месяцев с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года приобрел у американских компаний примерно 61 миллиард кубометров газа на 66,7 миллиарда евро, или в среднем 3,1 миллиарда кубометров на 3,3 миллиарда евро в месяц. При этом за год до начала российской спецоперации на Украине в среднем США поставляли в месяц 1,25 миллиарда кубометров газа на 725 миллионов евро. Таким образом, "добавленная стоимость" антироссийских санкций для американских газовых компаний на европейском рынке за 20 месяцев составила 36 миллиардов кубометров. Это стоило европейцам 52,2 миллиарда евро, при этом за кубометр газа они заплатили американцам в 2 раза больше, чем до спецоперации. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что санкции и разрыв экономических связей в Россией уже стоили Евросоюзу порядка 1,5 триллиона долларов "по самым скромным подсчетам".
https://ria.ru/20221022/sanktsii-1825946792.html
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экономика, россия, сша, украина, александр грушко, евростат
Экономика, Россия, США, Украина, Александр Грушко, Евростат
США заработали на поставках газа в ЕС более 50 миллиардов евро

США благодаря санкциям заработали на продаже газа в ЕС более 50 миллиардов евро

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. США с февраля 2022 года поставили Евросоюзу сжиженного природного газа почти на 66,7 миллиарда евро, при этом без влияния антироссийских санкций американские компании получили бы на 52,2 миллиарда евро меньше, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Согласно данным ведомства, Евросоюз за 20 месяцев с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года приобрел у американских компаний примерно 61 миллиард кубометров газа на 66,7 миллиарда евро, или в среднем 3,1 миллиарда кубометров на 3,3 миллиарда евро в месяц.
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В Венгрии пообещали не допустить новых санкций ЕС против российского газа
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При этом за год до начала российской спецоперации на Украине в среднем США поставляли в месяц 1,25 миллиарда кубометров газа на 725 миллионов евро.
Таким образом, "добавленная стоимость" антироссийских санкций для американских газовых компаний на европейском рынке за 20 месяцев составила 36 миллиардов кубометров. Это стоило европейцам 52,2 миллиарда евро, при этом за кубометр газа они заплатили американцам в 2 раза больше, чем до спецоперации.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что санкции и разрыв экономических связей в Россией уже стоили Евросоюзу порядка 1,5 триллиона долларов "по самым скромным подсчетам".
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