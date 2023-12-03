https://ria.ru/20231203/ssha-1913417610.html

США заработали на поставках газа в ЕС более 50 миллиардов евро

США заработали на поставках газа в ЕС более 50 миллиардов евро - РИА Новости, 03.12.2023

США заработали на поставках газа в ЕС более 50 миллиардов евро

США с февраля 2022 года поставили Евросоюзу сжиженного природного газа почти на 66,7 миллиарда евро, при этом без влияния антироссийских санкций американские... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T08:10

2023-12-03T08:10

2023-12-03T08:10

экономика

россия

сша

украина

александр грушко

евростат

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. США с февраля 2022 года поставили Евросоюзу сжиженного природного газа почти на 66,7 миллиарда евро, при этом без влияния антироссийских санкций американские компании получили бы на 52,2 миллиарда евро меньше, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Согласно данным ведомства, Евросоюз за 20 месяцев с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года приобрел у американских компаний примерно 61 миллиард кубометров газа на 66,7 миллиарда евро, или в среднем 3,1 миллиарда кубометров на 3,3 миллиарда евро в месяц. При этом за год до начала российской спецоперации на Украине в среднем США поставляли в месяц 1,25 миллиарда кубометров газа на 725 миллионов евро. Таким образом, "добавленная стоимость" антироссийских санкций для американских газовых компаний на европейском рынке за 20 месяцев составила 36 миллиардов кубометров. Это стоило европейцам 52,2 миллиарда евро, при этом за кубометр газа они заплатили американцам в 2 раза больше, чем до спецоперации. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что санкции и разрыв экономических связей в Россией уже стоили Евросоюзу порядка 1,5 триллиона долларов "по самым скромным подсчетам".

https://ria.ru/20221022/sanktsii-1825946792.html

https://ria.ru/20221014/iran-1824044810.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, украина, александр грушко, евростат