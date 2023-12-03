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ПВО сбили украинские ракеты С-200 - РИА Новости, 03.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 03.12.2023 (обновлено: 14:37 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913452928.html
ПВО сбили украинские ракеты С-200
ПВО сбили украинские ракеты С-200 - РИА Новости, 03.12.2023
ПВО сбили украинские ракеты С-200
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты С-200, снаряд РСЗО HIMARS и восемь беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:22
2023-12-03T14:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты С-200, снаряд РСЗО HIMARS и восемь беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Подкуйчанск Луганской Народной Республики, Славное, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Песчановка и Виноградное Херсонской области и Вербовок Запорожской области, а также переоборудованные для поражения наземных целей две зенитные управляемые ракеты С-200, и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 545 украинских военных самолетов, 256 вертолетов, 9361 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13759 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7224 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15876 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231202/rakety-1913367348.html
россия
луганская народная республика
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безопасность, россия, луганская народная республика, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область
ПВО сбили украинские ракеты С-200

ПВО сбили две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты С-200 ВСУ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие зенитного ракетного полка
Военнослужащие зенитного ракетного полка - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
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Военнослужащие зенитного ракетного полка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты С-200, снаряд РСЗО HIMARS и восемь беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Подкуйчанск Луганской Народной Республики, Славное, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Песчановка и Виноградное Херсонской области и Вербовок Запорожской области, а также переоборудованные для поражения наземных целей две зенитные управляемые ракеты С-200, и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 545 украинских военных самолетов, 256 вертолетов, 9361 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13759 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7224 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15876 единиц специальной военной автомобильной техники.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
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