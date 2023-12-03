https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913452928.html
ПВО сбили украинские ракеты С-200
ПВО сбили украинские ракеты С-200 - РИА Новости, 03.12.2023
ПВО сбили украинские ракеты С-200
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты С-200, снаряд РСЗО HIMARS и восемь беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:22
2023-12-03T14:22
2023-12-03T14:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты С-200, снаряд РСЗО HIMARS и восемь беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Подкуйчанск Луганской Народной Республики, Славное, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Песчановка и Виноградное Херсонской области и Вербовок Запорожской области, а также переоборудованные для поражения наземных целей две зенитные управляемые ракеты С-200, и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 545 украинских военных самолетов, 256 вертолетов, 9361 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13759 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7224 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15876 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231202/rakety-1913367348.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, луганская народная республика, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область
ПВО сбили украинские ракеты С-200
ПВО сбили две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты С-200 ВСУ