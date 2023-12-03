https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913414705.html

Российские саперы уничтожили в Запорожской области важный для ВСУ объект

Российские саперы уничтожили в Запорожской области важный для ВСУ объект - РИА Новости, 03.12.2023

Российские саперы уничтожили в Запорожской области важный для ВСУ объект

Группа саперов 539-го инженерно-саперного полка Вооруженных сил России совершила рейд в серую зону на ореховском направлении в Запорожской области и уничтожила... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T07:14

2023-12-03T07:14

2023-12-03T08:51

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Группа саперов 539-го инженерно-саперного полка Вооруженных сил России совершила рейд в серую зону на ореховском направлении в Запорожской области и уничтожила важный объект для передвижения ВСУ, сообщил РИА Новости командир группы с позывным "Сварог". "Наша группа выдвинулась в серую зону. В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника. В данный момент передвижение противника сильно затруднено", - сказал он.

https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913410309.html

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Рейд саперов в серую зону на ореховском направлении в Запорожской области Группа саперов 539-го инженерно-саперного полка Вооруженных сил России совершила рейд в серую зону на ореховском направлении в Запорожской области и уничтожила важный объект для передвижения ВСУ, сообщил РИА Новости командир группы с позывным "Сварог". 2023-12-03T07:14 true PT2M08S

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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность