https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913414705.html
Российские саперы уничтожили в Запорожской области важный для ВСУ объект
Российские саперы уничтожили в Запорожской области важный для ВСУ объект - РИА Новости, 03.12.2023
Российские саперы уничтожили в Запорожской области важный для ВСУ объект
Группа саперов 539-го инженерно-саперного полка Вооруженных сил России совершила рейд в серую зону на ореховском направлении в Запорожской области и уничтожила... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T07:14
2023-12-03T07:14
2023-12-03T08:51
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913420463_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae8c070f801de06db19a891a81f9d341.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Группа саперов 539-го инженерно-саперного полка Вооруженных сил России совершила рейд в серую зону на ореховском направлении в Запорожской области и уничтожила важный объект для передвижения ВСУ, сообщил РИА Новости командир группы с позывным "Сварог". "Наша группа выдвинулась в серую зону. В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника. В данный момент передвижение противника сильно затруднено", - сказал он.
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913410309.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913420463_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_adbd2057c2e5d7bcfcc1392aeac70fa6.jpg
Рейд саперов в серую зону на ореховском направлении в Запорожской области
Группа саперов 539-го инженерно-саперного полка Вооруженных сил России совершила рейд в серую зону на ореховском направлении в Запорожской области и уничтожила важный объект для передвижения ВСУ, сообщил РИА Новости командир группы с позывным "Сварог".
2023-12-03T07:14
true
PT2M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские саперы уничтожили в Запорожской области важный для ВСУ объект
Российские саперы уничтожили в серой зоне в Запорожье важный для ВСУ объект