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Российские саперы уничтожили в Запорожской области важный для ВСУ объект - РИА Новости, 03.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 03.12.2023 (обновлено: 08:51 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913414705.html
Российские саперы уничтожили в Запорожской области важный для ВСУ объект
Российские саперы уничтожили в Запорожской области важный для ВСУ объект - РИА Новости, 03.12.2023
Российские саперы уничтожили в Запорожской области важный для ВСУ объект
Группа саперов 539-го инженерно-саперного полка Вооруженных сил России совершила рейд в серую зону на ореховском направлении в Запорожской области и уничтожила... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T07:14
2023-12-03T08:51
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Группа саперов 539-го инженерно-саперного полка Вооруженных сил России совершила рейд в серую зону на ореховском направлении в Запорожской области и уничтожила важный объект для передвижения ВСУ, сообщил РИА Новости командир группы с позывным "Сварог". "Наша группа выдвинулась в серую зону. В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника. В данный момент передвижение противника сильно затруднено", - сказал он.
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913410309.html
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Рейд саперов в серую зону на ореховском направлении в Запорожской области
Группа саперов 539-го инженерно-саперного полка Вооруженных сил России совершила рейд в серую зону на ореховском направлении в Запорожской области и уничтожила важный объект для передвижения ВСУ, сообщил РИА Новости командир группы с позывным "Сварог".
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские саперы уничтожили в Запорожской области важный для ВСУ объект

Российские саперы уничтожили в серой зоне в Запорожье важный для ВСУ объект

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Группа саперов 539-го инженерно-саперного полка Вооруженных сил России совершила рейд в серую зону на ореховском направлении в Запорожской области и уничтожила важный объект для передвижения ВСУ, сообщил РИА Новости командир группы с позывным "Сварог".
"Наша группа выдвинулась в серую зону. В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника. В данный момент передвижение противника сильно затруднено", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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