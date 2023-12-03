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Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 03.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:32 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913409087.html
Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Артемовском
Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 03.12.2023
Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Артемовском
Расчет гаубицы Д-30 десантников-дальневосточников уничтожил скопление личного состава ВСУ в районе Андреевки, к югу от Артемовска, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T05:32
2023-12-03T05:32
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
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безопасность
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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 десантников-дальневосточников уничтожил скопление личного состава ВСУ в районе Андреевки, к югу от Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "В районе Андреевки, к югу от Артемовска, расчеты беспилотной авиации обнаружили до отделения пехоты ВСУ в укрытии. Для ее уничтожения была применена артиллерия десантников из Приморья", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что разведка и наведение на цель осуществлялась расчетом беспилотного летательного аппарата с применением комплекса БПЛА "Zala". "Для уничтожения живой силы в укрытиях применялись осколочно-фугасные снаряды, что позволило нанести максимальный урон личному составу ВСУ и разрушить укрытия, в которых пытались прятаться националисты", - дополнили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, расчет гаубицы Д-30 вел огонь по противнику с закрытых огневых позиций.
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913408443.html
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артемовск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Артемовском

МО: российские десантники уничтожили пехоту ВСУ на Артемовском участке фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30
Стрельба из гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Стрельба из гаубицы Д-30. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 десантников-дальневосточников уничтожил скопление личного состава ВСУ в районе Андреевки, к югу от Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
«
"В районе Андреевки, к югу от Артемовска, расчеты беспилотной авиации обнаружили до отделения пехоты ВСУ в укрытии. Для ее уничтожения была применена артиллерия десантников из Приморья", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что разведка и наведение на цель осуществлялась расчетом беспилотного летательного аппарата с применением комплекса БПЛА "Zala".
"Для уничтожения живой силы в укрытиях применялись осколочно-фугасные снаряды, что позволило нанести максимальный урон личному составу ВСУ и разрушить укрытия, в которых пытались прятаться националисты", - дополнили в МО РФ.
По данным оборонного ведомства, расчет гаубицы Д-30 вел огонь по противнику с закрытых огневых позиций.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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