https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913409087.html

Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Артемовском

Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 03.12.2023

Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Артемовском

Расчет гаубицы Д-30 десантников-дальневосточников уничтожил скопление личного состава ВСУ в районе Андреевки, к югу от Артемовска, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T05:32

2023-12-03T05:32

2023-12-03T05:32

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артемовск

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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 десантников-дальневосточников уничтожил скопление личного состава ВСУ в районе Андреевки, к югу от Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "В районе Андреевки, к югу от Артемовска, расчеты беспилотной авиации обнаружили до отделения пехоты ВСУ в укрытии. Для ее уничтожения была применена артиллерия десантников из Приморья", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что разведка и наведение на цель осуществлялась расчетом беспилотного летательного аппарата с применением комплекса БПЛА "Zala". "Для уничтожения живой силы в укрытиях применялись осколочно-фугасные снаряды, что позволило нанести максимальный урон личному составу ВСУ и разрушить укрытия, в которых пытались прятаться националисты", - дополнили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, расчет гаубицы Д-30 вел огонь по противнику с закрытых огневых позиций.

https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913408443.html

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артемовск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность